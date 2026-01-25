'कांग्रेस के सीनियर नेता हो रहे अपमानित, लेकिन...', राहुल को डरपोक बताने वाले शकील अहमद ने फिर फोड़ा नया बम

राहुल गांधी को डरपोक बताने वाले पूर्व कांग्रेस नेता शकील अहमद ने फिर एक नया बम फोड़ा है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने राहुल गांधी पर सीधा हमला करते हुए कहा था कि "राहुल गांधी उन लोगों से खतरा महसूस करते हैं, जिनका जमीनी आधार है या जो अपने इलाके में लोकप्रिय होते हैं, खासकर ऐसे लोग जो उनसे राजनीतिक में वरिष्ठ हैं." कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और बिहार के दिग्गज नेता रहे शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी थी कि वो कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहे थे. अब एनडीटीवी से खास बातचीत में उन्होंने कई और बयान दिए.

'सीनियर नेताओं से डरते हैं राहुल गांधी'

बिहार चुनाव ख़त्म होने के अगले ही दिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने पार्टी में राहुल गांधी की भूमिका और उनके काम करने के तरीके पर बड़ा बयान दिया है. शकील अहमद ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राहुल गांधी पार्टी के उन सभी नेताओं से डरते हैं जिसका थोड़ा सा भी ज़मीनी आधार हो या शशि थरूर जैसा लोकप्रिय हो. अहमद के मुताबिक़ राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया जाए.

'पार्टी के भीतर एक गुट बना लिया '

अहमद ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के भीतर एक बड़ा गुट तैयार कर लिया है और वो उसी के इर्द-गिर्द रहते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो राहुल गांधी को पूरी तरह अपना लिया है लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस को पूरी तरह नहीं अपनाया है.

'सीनियर नेता हो रहे अपमानित लेकिन हैं चुप'

शकील अहमद ने एक और बड़ा दावा किया. अहमद ने कहा कि पार्टी के भीतर कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो रोज़ाना पार्टी में अपमानित हो रहे हैं लेकिन अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य सोचकर चुप्पी साधे हुए हैं. अहमद ने किसी बड़े नेता का नाम लिए बिना कहा कि ऐसे नेताओं की तरफ़ से उनके पास लगातार संदेश आ रहे हैं. अहमद ने कहा कि वो भी अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाते अगर उनके तीनों बेटे में से कोई राजनीति में आने की इच्छा रखता. उनके मुताबिक़ उनके तीनों बेटे राजनीति में आने के इच्छुक नहीं हैं इसलिए वो अपनी बात खुलकर रख पा रहे हैं.

शकील अहमद के दादा और पिता भी कांग्रेस के नेता और सांसद रह चुके हैं. इस लिहाज़ से वो कांग्रेस की राजनीति करने वाली तीसरी पीढ़ी हैं. बिहार चुनाव ख़त्म होने के अगले ही दिन शकील अहमद ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया था और तबसे लगातार पार्टी , ख़ासकर राहुल गांधी के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं.



