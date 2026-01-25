राहुल गांधी डरपोक नेता हैं- शकील अहमद के बयान पर तेज प्रताप यादव ने ली चुटकी

जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने रविवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 'डरपोक नेता' कहा, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता शकील अहमद के राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयान से सहमति जताई. शकील अहमद के बयान के बारे में पूछे जाने पर तेज प्रताप यादव ने कहा, "राहुल गांधी तो डरपोक नेता हैं ही, इसमें कौन सा दोमत है. उन्होंने कहा था कि वह भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे. वह अभी तक नहीं गए हैं. राहुल गांधी क्यों नहीं गए? उन्हें जाना चाहिए था, है ना? खाली फटफटिया चलाने से होगा. प्रदूषण फैलाने से होगा."

शकील अहमद ने शनिवार को आरोप लगाया था कि कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बाहर निकालना चाहते हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि वह लोकप्रिय, अनुभवी नेताओं के साथ काम करने में असहज महसूस करते हैं.

Photo Credit: ANI

अहमद ने कहा, "कांग्रेस में कई नेता ऐसे हैं जो राहुल गांधी के राजनीति में आने से बहुत पहले से राजनीति में हैं. जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपना पहला चुनाव जीता था, मैंने अपना पांचवां चुनाव जीता था. मेरा मानना ​​है कि वह ऐसे लोगों के साथ बैठने में असहज महसूस करते हैं जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते. मैंने यह लंबे समय से महसूस किया है, लेकिन जब आप पार्टी में रहते हैं तो ऐसी बातें नहीं कहते."

जब कांग्रेस के आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ने की खबरों के बारे में पूछा गया, तो तेज प्रताप यादव ने कहा, "कांग्रेस को यह पहले ही कर देना चाहिए था. वो चुनाव लड़े और हार गए. उन्हें यह पहले ही कर देना चाहिए था जब वह 'फटफटिया' (मोटरसाइकिल) चला रहे थे. वह 'फटफटिया' चलाने में माहिर हैं, और वह 'मुर्गा-भात' बना सकते हैं." यही काम है उनका."

#WATCH | Patna: On Congress-RJD alliance, Jan Shakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "... Rahul Gandhi is a 'phat-phatiya' master. He can do 'phat-phatiya' mastering, and he can cook 'Murga-bhaat'. That's his job... Rahul Gandhi is a cowardly leader. He said he would go… pic.twitter.com/g5kXpi2BTT — ANI (@ANI) January 25, 2026

2024 में एक फेसबुक पोस्ट पर विवाद के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया गया था, जिसमें उन्होंने एक रिश्ते में होने का दावा किया था. इस घटना ने उनके पिछले वैवाहिक मुद्दों पर चर्चा फिर से शुरू कर दी, जिसमें बिहार के पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती ऐश्वर्या राय के साथ उनका चल रहा तलाक का मामला भी शामिल है. निकाले जाने के बाद, तेज प्रताप यादव ने अपनी खुद की पार्टी, जनशक्ति जनता दल (JJD) लॉन्च की.

Photo Credit: ANI

इस महीने की शुरुआत में तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि RJD का JJD में विलय हो जाएगा. यह जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव के आयोजित दही चूड़ा कार्यक्रम के बाद हुआ. इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में अपने आवास पर अपने अलग हुए बेटे, तेज प्रताप यादव से फिर से मिले.