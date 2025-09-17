विज्ञापन
ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा गायब, फिर घर आई टुकड़ों में कटी लाश, बीरभूम में हुआ कुछ ऐसा कि कलेजा दहल जाए

बीरभूमि के रामपुरहाट इलाके की रहने वाली छात्रा पिछले कुछ दिनों से गायब थी. परिवार के सूत्रों के अनुसार, छात्रा 28 अगस्त को ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी.

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक चौंकाने वाली घटना हुई है. यहां के रामपुरहाट इलाके की रहने वाली एक छात्रा 20 दिनों से गायब थी. वह रामपुरहाट के श्यामपहाड़ी स्थित एक स्कूल में पढ़ती थी. एक दिन वह घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली लेकिन फिर कभी घर नहीं लौटी. घर आई तो उसकी मौत की खबर और टुकड़ों में उसकी लाश जिसे देखकर उसके माता-पिता का कलेजा ही दहल गया.  

स्‍कूल के टीचर ने ही किया किडनैप 

टुकड़े करके पानी में फेंका शव 

बाद में, मंगलवार तड़के, रामपुरहाट पुलिस ने कालीडांगा गांव के पास एक जलभराव वाले इलाके से उसका सड़ा-गला शव बरामद किया. पुलिस अधीक्षक ने फोन पर पुष्टि की कि अभी तक बलात्कार का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है, शुरुआत में केवल गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. शव मिलने के बाद, हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस प्रमुख ने बताया कि शव के टुकड़े करके पानी में फेंक दिया गया था और उसके अंग सड़ने लगे थे. 

टीचर को भेजा गया रिमांड पर 

पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि शिक्षिक ने छात्रा की हत्या क्यों की और क्या उसकी मौत से पहले उसके साथ कोई शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया था. हालांकि, शव के अंगों के सड़ने के कारण जांच में कुछ मुश्किलें आ रही हैं. गिरफ्तार शिक्षिक को आज 9 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजकर पूछताछ की जा रही है. 

