TISS में जीएन साईबाबा की बरसी पर कार्यक्रम! टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ ने छात्रों पर दर्ज करवाया FIR

मुंबई पुलिस ने सोमवार को टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ (TISS) के करीब 10 से 12 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. आरोप है कि इन छात्रों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा की बरसी (12 अक्टूबर) पर संस्थान परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया और इस दौरान शर्जील इमाम और उमर खालिद जैसे आरोपियों के समर्थन में नारे लगाए.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई TISS प्रशासन की शिकायत पर की गई है. प्रशासन ने कहा कि छात्रों ने बिना अनुमति कैंपस में कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसकी वजह से विवाद बढ़ गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार मामले में “देश के खिलाफ भावना भड़काने”, “विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने” और “गैरकानूनी जमावड़ा” जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. मुंबई पुलिस सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम के लिए मुंबई पुलिस से कोई अनुमति नहीं ली गई थी. पुलिस ने छात्रों को नोटिस जारी करते हुए जांच शुरू कर दी है. फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन छात्रों से पूछताछ की जा रही है.

सूत्रों के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने जीएन साईबाबा को “राजनीतिक कैदी” बताते हुए उनके समर्थन में भाषण दिए थे. वहीं शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थन में नारे भी लगाए गए थे , जिसके बाद TISS प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

