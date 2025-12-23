विज्ञापन
विशेष लिंक

झाड़-फूंक के नाम पर नवविवाहिता से तांत्रिक ने किया रेप, एसपी के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई एफआईआर

राजस्थान के बीकानेर में एक तांत्रिक ने झाड़-फूंक के नाम पर एक नवविवाहिता से काफी समय तक रेप किया. अब पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है. इसमें दो महिलाओं को भी आरोपी बनाया गया है.

Read Time: 2 mins
Share
झाड़-फूंक के नाम पर नवविवाहिता से तांत्रिक ने किया रेप, एसपी के हस्तक्षेप पर दर्ज हुई एफआईआर
बीकानेर:

राजस्थान के बिकानेर जिले में तांत्रिक क्रिया के नाम पर नवविवाहित महिला के साथ ज्यादती का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है.पीड़िता की आपबीती सुनकर हर कोई स्तब्ध है.अपने साथ हुई ज्यादती की शिकायत महिला ने दिसंबर के पहले हफ्ते में की थी. लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई. एसपी के आदेश पर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.  

कब और कहां हुई यह घटना

मिली जानकारी के मुताबिक महिला की शादी मई 2025 में हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष का एक रिश्तेदार उसके घर आने-जाने लगा.वह खुद को तांत्रिक बताता था. वह झाड़ा देने के बहाने पीड़िता के साथ अनुचित व्यवहार करने लगा. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे डराता-धमकाता था और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहता था. सामाजिक बदनामी और लोकलाज के डर से महिला लंबे समय तक चुप रही. लेकिन सितंबर 2025 में स्थिति उस समय गंभीर हो गई जब आरोपी ने घर की अन्य महिलाओं की मौजूदगी में पीड़िता को कमरे में बंद कर गलत हरकतें कीं. इसका विरोध करने पर उसने उसके साथ मारपीट की. तांत्रिक ने महिला के कपड़े फाड़ने की भी कोशिश की. 

एसपी के दखल पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर

इस घटना के बाद पीड़िता ने साहस जुटाकर पूरी बात अपने परिजनों को बताई. इसके बाद परिजन उसे ससुराल से अपने साथ ले गए. बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में स्थानीय थाने में शिकायत दी गई, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया. अंततः पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं सहित तीन आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: जमीन का बैनामा करने से नानी को नाती ने रोका, इस पर तहसील परिसर बना जंग का मैदान
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Tantrik, Woman, Rape, Exorcism
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com