तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ पर राजनेताओं ने जताया दुख, जानिए किसने क्‍या कहा

तमिलनाडु के करूर में एक रैली में मची भगदड़ के कारण 38 लोगों की मौत हो गई है. साथ ही कई लोग घायल हुए हैं. इसे लेकर कई राजनेताओं ने दुख जताया है.

तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ पर राजनेताओं ने जताया दुख, जानिए किसने क्‍या कहा
  • तमिलनाडु के करूर में एक चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ में 38 लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं.
  • केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त की.
  • तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि राज्‍य सरकार और पुलिस की इस तरह की लापरवाही बेहद निंदनीय है.
चेन्नई:

तमिलनाडु के करूर में शनिवार को चुनावी रैली में मची अचानक अफरा-तफरी में अब तक 38 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. इस दुखद हादसे पर नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आधिकारिक 'एक्स' हैंडल से पोस्ट करते हुए हादसे पर दुख जताया. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं.

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, "तमिलनाडु के करूर जिले में हुई दुखद भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. ईश्वर इस त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों को शक्ति और साहस प्रदान करें."

पीयूष गोयल ने जताया दुख

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, "करूर में राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना से दुखी हूं. मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है. ईश्वर घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं."

अन्नामलाई ने लगाया लापरवाही बरतने का आरोप

तमिलनाडु भाजपा के उपाध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा, "करूर में, थावेका नेता विजय की एक सभा में भगदड़ मचने से लोगों की मौत की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है. मैं तमिलनाडु सरकार से सभी प्रभावित लोगों के उचित उपचार की व्यवस्था करने का आग्रह करता हूं. मैं उन लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई."

उन्होंने कार्यक्रम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए लिखा, "किसी राजनीतिक दल की सभा के लिए, पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वह उपस्थित लोगों की संख्या का सटीक अनुमान लगाए, उसके अनुसार उपयुक्त स्थल का चयन करे और कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात करे. ऐसी भी खबरें हैं कि विजय की सभा के दौरान बिजली गुल हो गई थी. तमिलनाडु सरकार और पुलिस द्वारा इस तरह की लापरवाही बेहद निंदनीय है."

उन्होंने कहा कि मैं डीएमके सरकार से आग्रह करता हूं कि वह दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा प्रदान करें, इस बात की गहन जांच कराए कि क्या यह दुर्घटना अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण हुई और जांच के आधार पर सख्त कार्रवाई करें.

खरगे ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में एक राजनीतिक रैली में हुई दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद भगदड़ से मैं बेहद व्यथित हूं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई. हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं. मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पीड़ितों और उनके परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने और राहत एवं त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने में अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने का आग्रह करता हूं."

लोगों की जान जाना अस्‍वीकार्य: रामदास

पीएमके पार्टी अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने एक्स पर लिखा, "करूर में अभिनेता विजय की चुनावी सभा में मची भगदड़ में लोगों की मौत और घायल होने की खबर दुखद है. मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. चुनावी सभा में 31 से ज्यादा लोगों की जान जाना अस्वीकार्य है और यह आयोजन में कुप्रबंधन और पुलिस द्वारा व्यवस्था बनाए रखने में विफलता का परिणाम है. भगदड़ और जानमाल के नुकसान के कारणों की उच्च-स्तरीय जांच होनी चाहिए. सरकार को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए और प्रत्येक मृतक के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए. सभी घायलों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा प्रदान की जानी चाहिए और मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं."

सीएम योगी ने भी व्‍यक्‍त की संवेदना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में हुए दुखद हादसे के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ. इस दुखद घटना ने कई अनमोल जिंदगियां छीन लीं. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. प्रभु श्री राम उन्हें शक्ति प्रदान करें और दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं."

स्मृति ईरानी ने कहा, "तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ से मुझे गहरा दुख हुआ है. मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं."

आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल ने कहा, "करूर में हुई इस भीषण भगदड़ में कई मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी. महिलाओं और बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति दें और शोकाकुल परिवारों को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति प्रदान करें."


