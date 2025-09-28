तमिलनाडु भगदड़: बच्चों के शव देखकर हिल गए मंत्री, अस्पताल में फूट-फूटकर रो पड़े

तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख और अभिनेता विजय की एक रैली के दौरान मची भगदड़ के बाद देश भर में शोक है. इस दर्दनाक हादसे में 38 लोगों की मौत हो गई है. हादसे में जान गंवाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. अस्पतालों में घायल लोगों की चीखें और परिजनों की सिसकियां इस घटना की भयावहता को बयां कर रही हैं. ऐसे में तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी भी अपने आंसू रोक नहीं पाए. इसका एक वीडियो सामने आया है.

तमिलनाडु के करूर जिले में मची भगदड़ ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है. आम हो या खास इस दुख की घड़ी में हर कोई दुखी है. तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी इस दर्दनाक घटना के बाद अस्‍पताल पहुंचे थे. इस दौरान बच्‍चो के शव देखकर पोय्यामोझी हिल गए. इस दौरान वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए और रो पड़े.

VIDEO | Tamil Nadu School Education Minister Anbil Mahesh Poyyamozhi broke down after seeing the bodies of children at the Karur Government Hospital mortuary.



उन्‍हें शर्तों का पालन करने के लिए कहा था: पोय्यामोझी

अंबिल महेश पोय्यामोझी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, "उन्हें (आयोजकों) बार-बार शर्तों का पालन करने के लिए कहा गया था."

यह घटना वीडियो में कैद हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल है. सेंथिल बालाजी भी उनके साथ खड़े थे, जो इस त्रासदी से उतने ही स्तब्ध थे.

करूर भगदड़ मामले में अब तक 38 लोगों की मौत

बता दें कि तमिलनाडु के करूर जिले में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ मच गई. इसके कारण 38 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं. अपनी जान गंवाने वाले लोगों में 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं.