दिल्‍ली और मुंबई के बाद मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है. कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया गया है. सीआईएसएफ की टीम पूरे कोर्ट परिसर की जांच कर रही है. कोर्ट परिसर के बाहर लोगों की भीड़ भी जुट गई है. इससे ट्रैफिक जाम हो गया है. हालांकि, अभी तक कोर्ट परिसर से कोई संदिग्‍ध सामान नहीं मिला है. बता दें कि इससे पहले दिल्‍ली और मुंबई हाई कोर्ट को भी ऐसी ही धमकी मिली थी.

इससे पहले 12 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इससे कोर्ट की सभी सुनवाई स्थगित कर दी गईं और इमारत को खाली कराया गया था. एक ही दिन देश की दो बड़े कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलना क्या महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई साजिश. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

बॉम्बे हाई कोर्ट प्रशासन को बम की धमकी वाला एक ई-मेल मिला था. एक अधिकारी ने कहा, ‘बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पते पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ. इसमें इमारत में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी.' सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी हाई कोर्ट पहुंचे और सभी जजों, वकीलों, कर्मचारियों तथा विजिटर्स से एहतियात के तौर पर परिसर खाली करने को कहा गया. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट को भी बम की धमकी वाला एक ई-मेल मिला, जिसके बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों को वहां तलाशी अभियान शुरू करना पड़ा.