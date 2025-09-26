विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्‍ली और बॉम्‍बे के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी

बम की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है. अदालत में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया गया है. सीआईएसएफ की टीम पूरे कोर्ट परिसर की जांच कर रही है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्‍ली और बॉम्‍बे के बाद अब मद्रास हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मची अफरातफरी
कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी...
  • मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर खाली करा दिया गया है.
  • धमकी के बाद सीआईएसएफ की टीम ने कोर्ट परिसर की जांच शुरू कर दी है और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया है
  • दिल्ली और मुंबई हाई कोर्ट को भी हाल ही में इसी तरह की बम धमकी मिली थी, जिससे सुनवाई स्थगित कर दी गई थी.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मदुराई:

दिल्‍ली और मुंबई के बाद मद्रास हाई कोर्ट की मदुराई बेंच को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है. कोर्ट में काम करने वाले कर्मचारियों को भी बाहर कर दिया गया है. सीआईएसएफ की टीम पूरे कोर्ट परिसर की जांच कर रही है. कोर्ट परिसर के बाहर लोगों की भीड़ भी जुट गई है. इससे ट्रैफिक जाम हो गया है. हालांकि, अभी तक कोर्ट परिसर से कोई संदिग्‍ध सामान नहीं मिला है. बता दें कि इससे पहले दिल्‍ली और मुंबई हाई कोर्ट को भी ऐसी ही धमकी मिली थी. 

इससे पहले 12 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट और मुंबई हाई कोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी. इससे कोर्ट की सभी सुनवाई स्थगित कर दी गईं और इमारत को खाली कराया गया था. एक ही दिन देश की दो बड़े कोर्ट को इस तरह की धमकी मिलना क्या महज इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई साजिश. पुलिस इसकी जांच कर रही है. 

बॉम्बे हाई कोर्ट प्रशासन को बम की धमकी वाला एक ई-मेल मिला था. एक अधिकारी ने कहा, ‘बॉम्बे हाई कोर्ट के आधिकारिक ई-मेल पते पर धमकी भरा संदेश प्राप्त हुआ. इसमें इमारत में बम विस्फोट की धमकी दी गई थी.' सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी हाई कोर्ट पहुंचे और सभी जजों, वकीलों, कर्मचारियों तथा विजिटर्स से एहतियात के तौर पर परिसर खाली करने को कहा गया. इससे पहले  दिल्ली हाई कोर्ट को भी बम की धमकी वाला एक ई-मेल मिला, जिसके बाद पुलिस और अन्य एजेंसियों को वहां तलाशी अभियान शुरू करना पड़ा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BOMB THREAT, MADURAI BENCH, MADRAS HIGH COURT, BOMB THREAT To Madras High Court
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com