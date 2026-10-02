अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को मुफ्त सफर; गांधी जयंती पर CM विजय का बड़ा तोहफा

- गांधी जयंती पर CM विजय का बड़ा तोहफा, अब एक्सप्रेस और डीलक्स बसों में भी महिलाओं को मुफ्त सफर
- चेन्नई से लॉन्च होगी विस्तारित ‘वेट्री पायनम थिट्टम’
- 12,692 बसें हुईं शामिल, महिलाओं को मिलेगी बड़ी राहत
तमिलनाडु सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक परिवहन में अधिक सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है. गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चेन्नई में ‘वेट्री पायनम थिट्टम' योजना के विस्तारित स्वरूप का शुभारंभ करेंगे. अब तक महानगरों और शहरी क्षेत्रों की साधारण बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन नई व्यवस्था के बाद अधिक बस श्रेणियों को भी योजना में शामिल किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे लाखों यात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा.
योजना के दायरे में आईं और बस सेवाएं
न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार वर्तमान में महिलाओं को महानगरों और शहरी क्षेत्रों में संचालित साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिल रही है. अब सरकार ने योजना का विस्तार करते हुए एक्सप्रेस, एलएसएस और डीलक्स बसों को भी इसमें शामिल कर दिया है. इसके अलावा जिलों के बीच चलने वाली साधारण उपनगरीय बसें तथा 40 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली साधारण बस सेवाएं भी अब इस योजना के दायरे में आएंगी. सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की यात्रा और अधिक आसान और सुलभ होगी.
தமிழ்நாட்டின் மதிப்புமிகு மகளிரான நம் பாட்டி, அம்மா, அக்கா, தங்கைகள், பெண் குழந்தைகள் மற்றும் திருநர் அனைவருக்கும் கட்டணமில்லா வெற்றிப் பயணம் திட்டம்— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) October 1, 2026
அக்டோபர் 2 முதல் pic.twitter.com/UbmjaElVi0
12,692 बसों को योजना से जोड़ा गया
तमिलनाडु सरकार के सात परिवहन निगमों के तहत संचालित कुल 12,692 बसों को इस योजना में शामिल किया गया है.
योजना के शुभारंभ के लिए चेन्नई के कोयंबेडु और अंबत्तूर क्षेत्रों को प्रमुख केंद्र के रूप में चुना गया है.
महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा लाभ
‘वेट्री पायनम' मुफ्त बस यात्रा योजना का उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी बस सेवाओं में निशुल्क यात्रा उपलब्ध कराना है. सरकार का मानना है कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत मिलेगी और रोजगार, शिक्षा तथा अन्य आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच बेहतर होगी.
हाल ही में शुरू की थी ‘थाई मामन थंगा मोधिरम' योजना
मुख्यमंत्री विजय ने 28 सितंबर को मदुरै के सरकारी राजाजी अस्पताल में ‘थाई मामन थंगा मोधिरम' (मातुल स्वर्ण अंगूठी) योजना की भी शुरुआत की थी. इस योजना के तहत पात्र नवजात बच्चों को एक ग्राम वजन की 22 कैरेट सोने की अंगूठी दी जा रही है. यह योजना राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में लागू की गई है. हालांकि मदुरांतकम और धारापुरम क्षेत्रों में उपचुनाव के कारण इसे फिलहाल लागू नहीं किया गया है.
मातृ एवं शिशु कल्याण को मिलेगा बढ़ावा
सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवारों के नवजात बच्चों को लाभ पहुंचाना और मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करना है. लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की माता का तमिलनाडु का स्थायी निवासी होना आवश्यक है. साथ ही उसे गर्भावस्था एवं शिशु निगरानी प्रणाली (PICME) में पंजीकरण कराकर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) आईडी प्राप्त करनी होगी.
हर अंगूठी पर होगा यूनिक सीरियल नंबर
तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि योजना के तहत दी जाने वाली प्रत्येक सोने की अंगूठी पर एक विशेष सीरियल नंबर अंकित होगा. अंगूठियों को छेड़छाड़-रोधी पैकेजिंग में वितरित किया जाएगा ताकि पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे.
‘वेट्री तमिलगम' विजन का हिस्सा
सरकार के अनुसार दोनों योजनाएं राज्य के दीर्घकालिक ‘वेट्री तमिलगम' विजन का हिस्सा हैं. इनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं पर जनता का भरोसा बढ़ाना, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को मजबूत करना और तमिल सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है. गांधी जयंती पर ‘वेट्री पायनम थिट्टम' के विस्तार के साथ राज्य सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय को परिवहन क्षेत्र में बड़ी राहत देने जा रही है, जिससे लाखों लोगों की रोजमर्रा की यात्रा का खर्च कम होने की उम्मीद है.
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