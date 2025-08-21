विज्ञापन
शेर हमेशा शेर ही रहता है... मदुरै में गरजे सुपरस्टार विजय; DMK-BJP में किससे करेंगे गठबंधन?

तमिल विरासत की राजधानी माने जाने वाला प्राचीन शहर मदुरै तमिल राजनीति का केंद्र है. AIADMK का गढ़ माने जाने वाले इस शहर पर अब DMK का कब्ज़ा हो गया है. अपनी पार्टी के दूसरे राज्य सम्मेलन के लिए इस शहर को चुनना विजय के आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है.

Read Time: 4 mins
शेर हमेशा शेर ही रहता है... मदुरै में गरजे सुपरस्टार विजय; DMK-BJP में किससे करेंगे गठबंधन?
  • तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कषगम नई राजनीतिक दिशा स्थापित कर सकती है.
  • विजय ने मदुरै से चुनाव लड़ने और तमिलनाडु की सभी सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को वोट देने का आह्वान किया.
  • उन्होंने बीजेपी और डीएमके के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार करते हुए अकेले चुनाव लड़ने पर जोर दिया.
तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा हावी रही है. हालांकि, सुपरस्टार कमल हासन को वो स्थान हासिल न हो सका. वो बड़ा बदलाव नहीं ला पाए. मगर अब एक और सुपरस्टार विजय पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने अपनी ताल ठोक दी है. राजनीति में एंट्री के बाद अटकलें लगने लगीं थीं कि शायद वो सत्ताधारी पार्टी द्रमुक से समझौता कर लेंगे और गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, मगर आज उन्होंने द्रमुक के गढ़ मदुरै में फिल्मी अंदाज में धमाके किए. अपने फैन्स और तमिलनाडु की जनता के मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब मंच से दिया.

एमजी रामचंद्रन वाला इतिहास दोहराएंगे

तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी, जो 1967 और 1977 के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों की उपलब्धियों जैसा ही होगा. वर्ष 1967 में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) की पहली जीत और एक दशक बाद एमजी रामचंद्रन के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (अन्नाद्रमुक) की यादगार जीत का जिक्र करते हुए विजय ने कहा कि उनकी पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों में तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी.

उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी जनता की आवाज को प्रतिबिम्बित करती है और यह अजेय आवाज और एक अजेय शक्ति है.

अपनी पार्टी की चुनावी संभावनाओं को लेकर राजनीतिक विरोधियों द्वारा की जा रही आलोचना की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा कि टीवीके अपनी उपलब्धियों के जरिये उन्हें (राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को) गलत साबित कर देगा. उन्होंने कहा, ‘‘हमें कम मत आंकिए, हमारे सम्मेलन में आने वाले लोग न केवल वोट देंगे, बल्कि जनविरोधी सरकार को करारा झटका भी देंगे... शेर हमेशा शेर ही रहता है- जंगल का राजा- भले ही जंगल में गीदड़ जैसे कई जानवर होते हैं.''

BJP या DMK से गठबंधन

अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक शुरुआत करेगी. विजय ने लोगों से सभी निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें ही उम्मीदवार मानकर वोट देने का आग्रह किया. आज शाम चेन्नई में एक रैली में उन्होंने घोषणा की कि वह मदुरै पूर्व से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट था. उन्होंने कहा कि वह मदुरै की सभी सीटों पर उम्मीदवार होंगे और लोगों को टीवीके को वोट देना चाहिए, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो.

मदुरै में हज़ारों उत्साही प्रशंसकों से भरे इस नवोदित पार्टी के दूसरे राज्य सम्मेलन में बोलते हुए, उन्होंने सत्तारूढ़ डीएमके या बीजेपी के साथ किसी भी गठबंधन से इनकार किया और अकेले चुनाव लड़ने पर ज़ोर दिया.

विजय, उन अभिनेताओं की कतार में आखिरी व्यक्ति हैं, जिन्होंने सफलतापूर्वक राजनीति में कदम रखा है और राज्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें राज्य की स्थापित द्रविड़ पार्टियों जैसे AIADMK और DMK के अधीनस्थ बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्होंने कहा, "मैं एक शेर हूं. मैं अपना क्षेत्र चिह्नित कर रहा हूं. TVK एक अजेय शक्ति है जो यहां हावी होने के लिए है." BJP के प्रति उनके रुख से राज्य में अब  AIADMK के साथ गठबंधन की संभावना भी खत्म हो गई है.

उन्होंने दोहराया, "कोई गठबंधन नहीं होगा," और इस बात पर ज़ोर दिया कि तमिलनाडु में 2026 का चुनाव DMK और TVK के बीच होगा. इस संदर्भ में, 51 वर्षीय विजय ने अपनी अब तक की प्रसिद्ध पंक्ति भी दोहराई - कि उनकी "एकमात्र वैचारिक दुश्मन" BJP है और "एकमात्र राजनीतिक दुश्मन" DMK है.

विजय किसके लिए करेंगे काम

अभिनेता ने कहा, "टीवीके की राजनीति वास्तविक, भावनात्मक और लोगों की भलाई के लिए है. हमारी प्राथमिकता महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा है. हमारी सरकार उन सभी लोगों के प्रति मित्रवत रहेगी जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे किसान, युवा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, उपेक्षित बुजुर्ग और शारीरिक रूप से अक्षम लोग." उन्होंने कच्चातीवु की वापसी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द करने जैसे लोकप्रिय मुद्दों पर भी बात की और केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर कदम उठाने की चुनौती दी.

तमिल विरासत की राजधानी माने जाने वाला प्राचीन शहर मदुरै तमिल राजनीति का केंद्र है. AIADMK का गढ़ माने जाने वाले इस शहर पर अब DMK का कब्ज़ा हो गया है. अपनी पार्टी के दूसरे राज्य सम्मेलन के लिए इस शहर को चुनना विजय के आत्मविश्वास का प्रतीक माना जा रहा है.
 

