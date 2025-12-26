शाहरुख खान की इन 2 फिल्मों का फैन हुआ साउथ का ये सुपरस्टार, बोला- मौका मिले तो विलेन भी बनूंगा

शाहरुख खान पिछले 33 सालों से बॉलीवुड के ‘बादशाह' बने हुए हैं. करीब 90 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके शाहरुख ने रोमांस से लेकर कॉमेडी और नेगेटिव रोल तक हर अंदाज में खुद को साबित किया है. यही वजह है कि उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि दमदार और समझदार अभिनेता माना जाता है. बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान की फिल्मों ‘बाजीगर' और ‘डर' ने साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय को गहराई से प्रभावित किया था. इस बात का खुलासा खुद विजय ने एक पुराने इंटरव्यू में किया था.

साल 2007 में, जब विजय की फिल्म ‘पोक्किरी' रिलीज होने वाली थी, तब प्रमोशन के दौरान उन्होंने शाहरुख खान के आइकॉनिक एंटी-हीरो किरदारों का जिक्र किया था. विजय ने कहा था कि वे विलेन का रोल करने के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर किरदार शाहरुख की ‘बाजीगर' या ‘डर' जैसा हो, तभी. विजय ने साफ कहा था, “मैंने कुछ फिल्मों में एंटी-कैरेक्टर निभाए हैं, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं. अगर शाहरुख खान जैसे रोल मिलें, तो मैं जरूर सोचूंगा.”

‘बाजीगर' और ‘डर' ने बदली SRK की किस्मत

1993 में रिलीज हुई ‘बाजीगर' शाहरुख खान के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने अजय शर्मा का किरदार निभाया, जो बदले की आग में अपनी पहचान तक बदल देता है. यह उनका पहला बड़ा एंटी-हीरो रोल था, जिसने दर्शकों को चौंका दिया. उसी साल आई ‘डर' में शाहरुख ने एक जुनूनी आशिक और साइको स्टॉकर का किरदार निभाया. सनी देओल और जूही चावला जैसे सितारों के बावजूद, फिल्म में सबसे ज्यादा चर्चा शाहरुख की परफॉर्मेंस की हुई. इस रोल ने साबित कर दिया कि वे रिस्क लेने से डरते नहीं हैं.

आने वाली फिल्म ‘किंग' को लेकर जबरदस्त क्रेज

वर्कफ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अब अपनी अपकमिंग एक्शन फिल्म ‘किंग' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म से सुहाना खान थिएटर डेब्यू करने जा रही हैं. वहीं, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर और रानी मुखर्जी जैसे बड़े सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.