18 दिनों की NIA रिमांड पर तहव्वुर राणा... मुंबई हमले से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए जाने तक; पढ़िए पूरी टाइमलाइन

NIA ने कोर्ट में क्या कहा?

एनआईए ने पुलिस हिरासत की मांग करते हुए पुख्ता सबूतों का हवाला दिया है, जिनमें ईमेल्स शामिल हैं. NIA ने अदालत से कहा है कि साजिश का पर्दाफाश करने के लिए आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ जरूरी है. NIA ने यह भी कहा है कि राणा ने अन्य षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की आपराधिक साजिश रची. कोर्ट ने राणा से यह भी पूछा कि क्या वह खुद वकील रखना चाहते हैं या अदालत उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करें.

NIA ने आधिकारिक बयान में क्या कुछ कहा

मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद पालम एयरपोर्ट पर उतरते ही उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के मामले में NIA का आधिकारिक बयान सामने आया है. जिसमें एनआईए ने बताया कि 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को दिल्ली एयरपोर्ट पर NIA ने गिरफ्तार किया.

मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को 18 दिनों की NIA हिरासत में भेजा गया. तहव्वुर राणा के वकील दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि NIA ने 20 दिनों की हिरासत मांगी थी और काफी विचार-विमर्श के बाद अदालत ने 18 दिनों की हिरासत दी है. अगर NIA को और समय चाहिए तो वे आवेदन करें. मेडिकल टेस्ट के लिए (अदालत ने विशेष निर्देश दिए हैं), उन्हें (NIA) बताया गया है कि हिरासत में लिए जाने के बाद और रिमांड के अंत में अदालत में वापस लाने से पहले एक व्यापक मेडिकल टेस्ट किया जाएगा. उनकी सभी मेडिकल आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा. उन्होंने अनुरोध किया है कि अदालत में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी व्यक्ति, खासकर जब से हम DLSA से हैं और अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वकीलों के खिलाफ कोई सार्वजनिक आक्रोश नहीं होना चाहिए.

#WATCH | 26/11 Mumbai attacks accused Tahawwur Rana sent to 18 days NIA custody: Delhi State Legal Sevices Authority Cousnsel for Tahawwur Rana says, "NIA sought 20 days of custody, and after a lot of deliberation, the court has given 18 days of custody. If NIA wants more time,…