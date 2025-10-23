सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में CBI की क्लोजर रिपोर्ट में 5 चौंकाने वाली बातें

सीबीआई ने एक्‍टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में क्‍लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है. इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्‍लीन चिट दे दी गई है. वहीं सुशांत के परिवार ने इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है. परिवार ने रिपोर्ट को पूरी तरह से आंखों में धूल झोंकने वाली करार दिया है.आपको बता दें कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्‍महत्‍या कर ली थी. आपको सीबीआई की क्‍लोजर रिपोर्ट में सामने आईं 5 चौंकाने वाली बातों को बताते हैं.

बताया परिवार का हिस्‍सा

सीबीआई की क्‍लोजर रिपोर्ट के अनुसार सुशांत ने अपने फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को बताया था कि रिया चक्रवर्ती, परिवार का हिस्‍सा हैं. सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सुशांत की बहन मीतू सिंह 8 से 12 जून तक उनके साथ ही रह रही थीं. उनकी मैनेजर श्रुति मोदी भी पैर में चोट के चलते फरवरी 2020 से ही उनसे मिलने नहीं जा पाई थीं.

पहले ही चली गईं

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रिया, सुशांत की मौत से छह दिन पहले उनके बांद्रा अपार्टमेंट से चली गई थीं. ऐसे में किसी भी तरह की हेराफेरी या फिर उन्‍हें आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने में वह शामिल नहीं थीं. उनके भाई शोविक चक्रवर्ती ने भी 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट छोड़ दिया था और फिर वह उनसे मिलने नहीं गए.

सुशांत के सामान का सच

रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत का सामान ले जाने के आरोपों पर, सीबीआई ने कहा कि वह सिर्फ अपना एप्‍पल लैपटॉप और रिस्टवॉच ले गई थीं, जो दोनों ही एक्टर ने गिफ्ट में दिए थे. रिपोर्ट में कहा गया, 'कोई सबूत नहीं दिखाता कि कोई प्रॉपर्टी बेईमानी से या सुशांत की जानकारी के बिना ली गई हो.'

सुशांत को बहलाया नहीं गया

रिपोर्ट के मुताबिक कपल अप्रैल 2019 से लिव-इन रिलेशनशिप में था और सुशांत सिंह राजपूत ने खुद रिया चक्रवर्ती को 'परिवार का हिस्सा' बताया था. उनसे जुड़े खर्चे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंटेंट और वकील उनके कहने पर उठाते थे और इसलिए यह धोखाधड़ी या पैसे के लिए दबाव डालने जैसा नहीं था. एजेंसी ने कहा, 'सबूत इस बात का इशारा नहीं करते कि सुशांत को बहला-फुसलाकर या धोखा देकर रिया को कोई चल संपत्ति दी गई हो.'

सिर्फ सुनी-सुनाई बातें

सीबीआई ने इस बात से भी इनकार कर दिया है कि एक्‍टर को रिया चक्रवर्ती ने अवैध रूप से बंदी बनाया था, उन्‍हें धमकाया था या फिर आत्महत्या के लिए उकसाया था. सीबीआई ने यह भी पाया कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के पैसे या संपत्ति का गबन नहीं किया और इस बारे में कोई सबूत नहीं मिला है. रिपोर्ट में साफ किया गया, 'सिर्फ यही आरोप है कि सुशांत ने अपने परिवार को बताया था कि रिया ने उनके मेडिकल रिकॉर्ड बताने की धमकी दी थी, यह सिर्फ सुनी-सुनाई बात है.'