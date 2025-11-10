विज्ञापन
विशेष लिंक

महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन की शर्तों के बिना तत्काल लागू करने की अपील की है.

Read Time: 2 mins
Share
महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला
  • सुप्रीम कोर्ट ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है
  • कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अधिनियम को जनगणना और परिसीमन के बिना लागू करने की याचिका दायर की है
  • याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने वाले कानून को लागू करने में देरी असंवेधानिक है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को तुरंत लागू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. यह याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अधिनियम को परिसीमन और जनगणना जैसे पूर्व शर्तों के बिना लागू करने की मांग की गई है.

याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए बनाए गए इस ऐतिहासिक कानून को लागू करने में देरी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है. याचिकाकर्ता ने मांग की है कि अधिनियम में शामिल "जनगणना और परिसीमन के बाद लागू" होने की शर्त को हटाया जाए और इसे आगामी आम चुनावों से पहले प्रभावी किया जाए.

गौरतलब है कि यह अधिनियम सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसे संविधान में शामिल किया गया. हालांकि, इसके कार्यान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है, जिससे इसके लागू होने में वर्षों लग सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: - दिल्ली में एक कुत्ते का आतंक: बुजुर्ग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, जानें पूरा मामला
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Women Reservation, Supreme Court, Nari Shakti Vandan Adhiniyam
Get App for Better Experience
Install Now