दिल्ली में एक कुत्ते का आतंक: बुजुर्ग महिला ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, जानें पूरा मामला

दिल्‍ली के महाराणा प्रताप इलाके में एक कुत्ते ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. स्‍थानीय आरडब्‍ल्‍यूए का आरोप है कि यह कुत्ता अब तक आधा दर्जन से ज्‍यादा लोगों को अपना निशाना बना चुका है. अब इस कुत्ते के खिलाफ एक बुजुर्ग ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. नगर‍ निगम से दिल्‍ली सरकार तक कुत्ते की दर्जनों बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं होने पर बुजुर्ग दंपत्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. याचिका में कहा गया है कि इस कुत्ते की वजह से बुजुर्गों और बच्चों का बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो चुका है. यह कुत्ता आठ साल के बच्‍चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक को निशाना बना चुका है.

महाराणा प्रताप बाग आरडब्‍ल्‍यूए का आरोप है कि आधा दर्जन लोगों को काटने वाले इस कुत्ते को एक बार नगर निगम ने पकड़ा भी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वापस उसी जगह पर छोड़ दिया. इसके बाद कुत्ते ने दो और लोगों को काट लिया.

शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान

आरडब्‍ल्‍यूए के अध्‍यक्ष सौरभ गांधी ने बताया कि निगम के हेल्पलाइन नंबर और 311 ऐप पर कई बार दर्जनों शिकायत की गई. 22 अक्तूबर को नगर निगम की ओर से कुत्ते को उठाकर ले जाया गया. हालांकि 29 अक्‍टूबर को उसे फिर उसी जगह पर छोड़ दिया गया. 31 अक्‍टूबर और 3 नवंबर को कुत्ते ने फिर लोगों को काट लिया.

सुनीता अग्रवाल ने दाखिल की याचिका

इसके बाद छह नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका 70 साल की बुजुर्ग सुनीता अग्रवाल ने दाखिल की है.

इस याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट, नगर निगम को निर्देश दे कि इस कुत्ते को स्थायी रूप से हटाया जाए, जिससे बुजुर्गों की मॉर्निंग वॉक और बच्चों का बाहर खेलना सुरक्षित हो सके.

आठ साल के बच्‍चे को किया लहूलुहान

कुत्ते के हमले में आठ साल का वैदिक भी घायल हो गया. वैदिक की मां ने बताया कि उनका बेटा बाहर खेल रहा था, अचानक से कुत्ते ने हमला कर दिया और उसे काट लिया. उन्‍होंने बताया कि उसे इतना गहरा काटा गया है कि उसका पैर लहूलुहान हो गया. अब उनका बेटा महीने भर से बाहर भी नहीं निकल रहा है और अगर बाहर निकलता भी है तो किसी के साथ जाता है.

सोनम चौधरी नाम की एक महिला को भी कुत्ते ने काटा है. वो बताती हैं कि स्कूटर से जाते वक्‍त कुत्ते ने अचानक से हमला कर दिया और उनके पैर में दो जगह पर काट लिया.