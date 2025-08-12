SC का सख्त कदम और डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, जानिए देश में कितने लोग हुए शिकार, कितनी हुई मौतें

- SC ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.
- दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
- कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में किसी को बाधा डालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को तत्काल कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "फिलहाल सभी नियमों को दरकिनार कर तत्काल कदम उठाए जाएं. आवारा कुत्तों को सभी क्षेत्रों से पकड़ा जाए ताकि सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और रेबीज का खतरा कम किया जा सके."
2022-2025 के दौरान भारत में कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है.
आईडीएसपी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दर्ज किए गए कुत्ते के काटने के मामले (2022-25 तक)
|राज्य/यूटी
2022
2023(जनवरी-दिसंबर)
2024
2025(जनवरी)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|345
|528
|455
|52
|आंध्र प्रदेश
|192,360
|212,146
|245,174
|23,180
|अरुणाचल प्रदेश
|2,501
|4,409
|6,388
|714
|असम
|39,919
|94,945
|166,232
|20,900
|बिहार
|141,926
|241,827
|263,930
|34,442
|चंडीगढ़
|5,365
|11,782
|8,644
|754
|छत्तीसगढ़
|21,365
|29,221
|38,268
|5,159
|दिल्ली
|6,691
|17,874
|25,210
|3,196
|दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|4,169
|5,921
|7,926
|620
|गोवा
|8,057
|11,904
|17,236
|1,789
|गुजरात
|169,363
|278,537
|392,837
|53,942
|हरियाणा
|35,837
|42,690
|60,417
|7,787
|हिमाचल प्रदेश
|15,935
|21,096
|22,909
|2,135
|जम्मू और कश्मीर
|22,110
|34,664
|51,027
|4,824
|झारखंड
|9,539
|31,251
|43,874
|5,344
|कर्नाटक
|163,356
|232,715
|361,494
|39,437
|केरल
|4,000
|71,606
|115,046
|11,649
|लद्दाख
|2,165
|2,569
|4,078
|373
|लक्षद्वीप
|0
|0
|0
|0
|मध्य प्रदेश
|66,018
|113,499
|142,948
|16,710
|महाराष्ट्र
|393,020
|472,790
|485,345
|56,538
|मणिपुर
|4,450
|2,964
|9,257
|798
|मेघालय
|5,302
|9,611
|17,784
|2,466
|मिजोरम
|891
|1,141
|1,873
|179
|नागालैंड
|452
|600
|714
|85
|ओडिशा
|65,396
|92,848
|166,792
|24,478
|पुडुचेरी
|11,937
|13,006
|12,148
|894
|पंजाब
|15,519
|18,680
|22,912
|2,164
|राजस्थान
|88,029
|103,533
|140,543
|15,062
|सिक्किम
|3,845
|6,636
|8,601
|840
|तमिलनाडु
|364,435
|441,796
|480,427
|48,931
|तेलंगाना
|92,924
|119,014
|121,997
|10,424
|त्रिपुरा
|3,051
|6,510
|9,641
|1,266
|उत्तराखंड
|15,649
|25,623
|23,091
|1,790
|उत्तर प्रदेश
|191,361
|229,921
|164,009
|20,478
|पश्चिम बंगाल
|22,627
|48,664
|76,486
|10,264
|कुल
|2,189,909
|3,052,521
|3,715,713
|429,664
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव रेबीज मामले (मृत्यु) (2022-25 तक)
|राज्य/यूटी
2022(जनवरी-दिसंबर)
|2023
(जनवरी-दिसंबर)
|2024
(जनवरी-दिसंबर)
2025
|अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|0
|0
|0
|0
|आंध्र प्रदेश
|3
|0
|1
|0
|अरुणाचल प्रदेश
|3
|0
|1
|0
|असम
|0
|3
|1
|1
|बिहार
|1
|3
|2
|0
|चंडीगढ़
|1
|0
|0
|0
|छत्तीसगढ़
|0
|1
|0
|0
|दिल्ली
|0
|0
|0
|0
|दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
|0
|0
|0
|0
|गोवा
|0
|0
|0
|0
|गुजरात
|0
|3
|1
|0
|हरियाणा
|0
|0
|0
|0
|हिमाचल प्रदेश
|1
|1
|3
|0
|जम्मू और कश्मीर
|0
|0
|0
|0
|झारखंड
|0
|1
|1
|0
|कर्नाटक
|3
|4
|5
|0
|केरल
|0
|1
|3
|0
|लद्दाख
|0
|0
|0
|0
|लक्षद्वीप
|0
|0
|0
|0
|मध्य प्रदेश
|1
|2
|6
|0
|महाराष्ट्र
|7
|14
|14
|0
|मणिपुर
|7
|3
|2
|0
|मेघालय
|0
|1
|4
|0
|मिजोरम
|0
|0
|0
|0
|नागालैंड
|0
|0
|0
|0
|ओडिशा
|0
|1
|0
|0
|पुडुचेरी
|0
|0
|0
|0
|पंजाब
|1
|0
|0
|0
|राजस्थान
|0
|3
|0
|0
|सिक्किम
|0
|0
|0
|0
|तमिलनाडु
|2
|5
|2
|0
|तेलंगाना
|0
|0
|0
|0
|त्रिपुरा
|0
|1
|1
|0
|उत्तराखंड
|0
|0
|0
|0
|उत्तर प्रदेश
|0
|3
|6
|0
|पश्चिम बंगाल
|0
|0
|1
|0
|कुल
|21
|50
|54
|01
