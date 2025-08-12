विज्ञापन
SC का सख्त कदम और डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, जानिए देश में कितने लोग हुए शिकार, कितनी हुई मौतें

Dog Bite : अदालत ने चेतावनी दी कि अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने या इकट्ठा करने में बाधा डालेगा, तो उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी.

  • SC ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.
  • दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को तुरंत आवारा कुत्तों को पकड़ने के निर्देश दिए गए हैं.
  • कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों को पकड़ने में किसी को बाधा डालने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को तत्काल कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "फिलहाल सभी नियमों को दरकिनार कर तत्काल कदम उठाए जाएं. आवारा कुत्तों को सभी क्षेत्रों से पकड़ा जाए ताकि सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और रेबीज का खतरा कम किया जा सके."

2022-2025 के दौरान भारत में कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है.

आईडीएसपी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दर्ज किए गए कुत्ते के काटने के मामले (2022-25 तक)

राज्य/यूटी 

2022
(जनवरी-दिसंबर)

2023(जनवरी-दिसंबर)

2024
(जनवरी-दिसंबर)

2025(जनवरी)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
34552845552
आंध्र प्रदेश192,360212,146245,17423,180
अरुणाचल प्रदेश2,5014,4096,388714
असम39,91994,945166,23220,900
बिहार141,926241,827263,93034,442
चंडीगढ़5,36511,7828,644754
छत्तीसगढ़21,36529,22138,2685,159
दिल्ली6,69117,87425,2103,196
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव4,1695,9217,926620
गोवा8,05711,90417,2361,789
गुजरात169,363278,537392,83753,942
हरियाणा35,83742,69060,4177,787
हिमाचल प्रदेश15,93521,09622,9092,135
जम्मू और कश्मीर22,11034,66451,0274,824
झारखंड9,53931,25143,8745,344
कर्नाटक163,356232,715361,49439,437
केरल4,00071,606115,04611,649
लद्दाख2,1652,5694,078373
लक्षद्वीप0000
मध्य प्रदेश66,018113,499142,94816,710
महाराष्ट्र393,020472,790485,34556,538
मणिपुर4,4502,9649,257798
मेघालय5,3029,61117,7842,466
मिजोरम8911,1411,873179
नागालैंड45260071485
ओडिशा65,39692,848166,79224,478
पुडुचेरी11,93713,00612,148894
पंजाब15,51918,68022,9122,164
राजस्थान88,029103,533140,54315,062
सिक्किम3,8456,6368,601840
तमिलनाडु364,435441,796480,42748,931
तेलंगाना92,924119,014121,99710,424
त्रिपुरा3,0516,5109,6411,266
उत्तराखंड15,64925,62323,0911,790
उत्तर प्रदेश191,361229,921164,00920,478
पश्चिम बंगाल22,62748,66476,48610,264
कुल2,189,9093,052,5213,715,713429,664
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव रेबीज मामले (मृत्यु) (2022-25 तक)

राज्य/यूटी 
2022(जनवरी-दिसंबर)
2023 
(जनवरी-दिसंबर)		2024
 (जनवरी-दिसंबर)

2025
जनवरी

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह0000
आंध्र प्रदेश3010
अरुणाचल प्रदेश3010
असम0311
बिहार1320
चंडीगढ़1000
छत्तीसगढ़0100
दिल्ली0000
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव0000
गोवा0000
गुजरात0310
हरियाणा0000
हिमाचल प्रदेश1130
जम्मू और कश्मीर0000
झारखंड0110
कर्नाटक3450
केरल0130
लद्दाख0000
लक्षद्वीप0000
मध्य प्रदेश1260
महाराष्ट्र714140
मणिपुर7320
मेघालय0140
मिजोरम0000
नागालैंड0000
ओडिशा0100
पुडुचेरी0000
पंजाब1000
राजस्थान0300
सिक्किम0000
तमिलनाडु2520
तेलंगाना0000
त्रिपुरा0110
उत्तराखंड0000
उत्तर प्रदेश0360
पश्चिम बंगाल0010
कुल21505401
