SC का सख्त कदम और डॉग बाइट के चौंकाने वाले आंकड़े, जानिए देश में कितने लोग हुए शिकार, कितनी हुई मौतें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सहित पूरे एनसीआर में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) को तत्काल कार्रवाई करते हुए आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर उन्हें अन्य क्षेत्रों में भेजा जाए. कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि कोई संगठन या व्यक्ति इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसे कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. साथ ही, कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि इस प्रक्रिया में किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, "फिलहाल सभी नियमों को दरकिनार कर तत्काल कदम उठाए जाएं. आवारा कुत्तों को सभी क्षेत्रों से पकड़ा जाए ताकि सड़कों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और रेबीज का खतरा कम किया जा सके."

2022-2025 के दौरान भारत में कुत्ते के काटने के मामलों और रेबीज से होने वाली मौतों के बारे में कुछ जानकारी इस प्रकार है.

आईडीएसपी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दर्ज किए गए कुत्ते के काटने के मामले (2022-25 तक)

राज्य/यूटी 2022

(जनवरी-दिसंबर) 2023(जनवरी-दिसंबर) 2024

(जनवरी-दिसंबर) 2025(जनवरी) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 345 528 455 52 आंध्र प्रदेश 192,360 212,146 245,174 23,180 अरुणाचल प्रदेश 2,501 4,409 6,388 714 असम 39,919 94,945 166,232 20,900 बिहार 141,926 241,827 263,930 34,442 चंडीगढ़ 5,365 11,782 8,644 754 छत्तीसगढ़ 21,365 29,221 38,268 5,159 दिल्ली 6,691 17,874 25,210 3,196 दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव 4,169 5,921 7,926 620 गोवा 8,057 11,904 17,236 1,789 गुजरात 169,363 278,537 392,837 53,942 हरियाणा 35,837 42,690 60,417 7,787 हिमाचल प्रदेश 15,935 21,096 22,909 2,135 जम्मू और कश्मीर 22,110 34,664 51,027 4,824 झारखंड 9,539 31,251 43,874 5,344 कर्नाटक 163,356 232,715 361,494 39,437 केरल 4,000 71,606 115,046 11,649 लद्दाख 2,165 2,569 4,078 373 लक्षद्वीप 0 0 0 0 मध्य प्रदेश 66,018 113,499 142,948 16,710 महाराष्ट्र 393,020 472,790 485,345 56,538 मणिपुर 4,450 2,964 9,257 798 मेघालय 5,302 9,611 17,784 2,466 मिजोरम 891 1,141 1,873 179 नागालैंड 452 600 714 85 ओडिशा 65,396 92,848 166,792 24,478 पुडुचेरी 11,937 13,006 12,148 894 पंजाब 15,519 18,680 22,912 2,164 राजस्थान 88,029 103,533 140,543 15,062 सिक्किम 3,845 6,636 8,601 840 तमिलनाडु 364,435 441,796 480,427 48,931 तेलंगाना 92,924 119,014 121,997 10,424 त्रिपुरा 3,051 6,510 9,641 1,266 उत्तराखंड 15,649 25,623 23,091 1,790 उत्तर प्रदेश 191,361 229,921 164,009 20,478 पश्चिम बंगाल 22,627 48,664 76,486 10,264 कुल 2,189,909 3,052,521 3,715,713 429,664

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा रिपोर्ट किए गए मानव रेबीज मामले (मृत्यु) (2022-25 तक)