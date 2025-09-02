सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद HC के जज नियुक्त करने की सिफारिश की.
- मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और अन्य जजों ने 26 नए जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र को सिफारिश भेजी है.
- इनमें तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी SC में प्रेक्टिस करते हैं.
नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है. मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस विक्रम नाथ ने सोमवार को इन लोगों से इंटरेक्शन के बाद 26 जज नियुक्त करने के लिए केंद्र को सिफारिश की है.
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
ये वकील शामिल:
- विवेक सरन
- अदनान अहमद
- विवेक कुमार सिंह
- गरिमा प्रसाद
- सुधांशु चौहान
- अबधेश कुमार चौधरी
- स्वरूपमा चतुर्वेदी
- जय कृष्ण उपाध्याय
- सिद्धार्थ नंदन
- कुणाल रवि सिंह
- इंद्रजीत शुक्ला
- सत्य वीर सिंह
अनुशंसित न्यायिक अधिकारी:
- डॉ. अजय कुमार-II
- चवन प्रकाश
- दिवेश चंद्र सामंत
- प्रशांत मिश्रा-I
- तरुण सक्सैना
- राजीव भारती
- पदम नारायण मिश्र
- लक्ष्मी कांत शुक्ला
- जय प्रकाश तिवारी
- देवेन्द्र सिंह-प्रथम
- संजीव कुमार
- वाणी रंजन अग्रवाल
- अचल सचदेव
- बबीता रानी
