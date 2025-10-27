सुपरवुमन: 7 महीने की प्रेग्नेंसी में उठाया 145 किलो वजन, जीता ब्रॉन्ज मेडल

कहते हैं कि अगर जज्‍बा हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती. दिल्ली पुलिस की एक कॉन्स्टेबल ने इस बात को सच कर दिखाया है. 7 महीने की प्रेग्नेंसी में उन्होंने वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और 145 किलो वजन उठाकर हर किसी को हैरान कर दिया. आंध्र प्रदेश में हुए ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025–26 में जब दिल्ली पुलिस की कॉन्स्टेबल सोनिका यादव ने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो एक इतिहास रचने वाली हैं. हालांकि उन्‍होंने ब्रॉन्‍ज मेडल जीतकर नई इबारत लिख दी है.

ऑल इंडिया पुलिस वेटलिफ्टिंग क्लस्टर 2025–26 में लोगों को लगा कि सोनिका बस अपनी कैटेगरी बदलकर भारी वजन उठा रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने 145 किलो का डेडलिफ्ट किया, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

प्रेग्‍नेंसी के बावजूद जारी रखी ट्रेनिंग

दरअसल, सोनिका 7 महीने की प्रेग्नेंट थीं. सोनिका को मई में पता चला कि वो मां बनने वाली हैं. इसके बाद उनके पति को लगा कि अब शायद जिम और ट्रेनिंग बंद हो जाएगी. हालांकि सोनिका ने ठान लिया था कि रुकना नहीं है.

सोनिका ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी प्रेग्नेंसी के दौरान वेटलिफ्टिंग जारी रखी और इसी हिम्मत के साथ उन्होंने चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता.

इस प्रतियोगिता में उन्होंने 125 किलो स्क्वैट्स, 80 किलो बेंच प्रेस और फिर 145 किलो डेडलिफ्ट किया.

रिसर्च किया, लूसी मार्टिन्‍स से ली टिप्‍स

सोनिका ने बताया कि उन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च किया और पाया कि दुनिया में एक महिला लूसी मार्टिन्स ने प्रेग्नेंसी के दौरान ऐसा किया था. उन्होंने लूसी से इंस्टाग्राम पर संपर्क भी किया और उनसे ट्रेनिंग टिप्स लीं.

शुरुआत में किसी को पता नहीं था कि सोनिका प्रेग्नेंट हैं. वो ढीले कपड़े पहनकर आई थीं और जब उनके पति उन्हें बेंच प्रेस के बाद उठाने में मदद कर रहे थे, तब भी लोग कुछ समझ नहीं पाए. हालांकि जब सच्चाई सामने आई तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा. दूसरी टीमों की महिला पुलिसकर्मियों ने आकर उन्हें बधाई दी और उनके साथ फोटो खिंचवाए.

बेहतरीन काम के लिए मिल चुका है सम्‍मान

सोनिका 2014 बैच की कॉन्स्टेबल हैं और इस वक्त कम्युनिटी पुलिसिंग सेल में तैनात हैं. इससे पहले वो मजनूं का टीला इलाके में बीट ऑफिसर रह चुकी हैं, जहां उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ बेहतरीन काम किया था.

उन्हें 2022 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सम्मानित किया था और महिला दिवस पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी उन्हें सम्मानित किया था.

उनके पति अंकुर बाना प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं. सोनिका बताती हैं कि उन्होंने हर कदम पर अपने डॉक्टर से सलाह ली ताकि कोई भी खतरा न हो.

कबड्डी की दुनिया से पावरलिफ्टिंग तक का सफर

स्पोर्ट्स की दुनिया में सोनिका की शुरुआत कबड्डी से हुई थी, लेकिन जिम में जब उन्होंने वेट उठाना शुरू किया तो उन्हें अपनी असली ताकत का एहसास हुआ. साल 2023 में उन्होंने दिल्ली स्टेट पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और तब से उनका सफर जारी है.

सोनिका यादव ने ये साबित कर दिया है कि प्रेग्नेंसी कमजोरी नहीं, बल्कि एक नई ताकत है और अगर हौसला बुलंद हो तो हर महिला सुपरवुमन बन सकती है.

