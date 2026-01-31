सुनेत्रा बनेंगी डिप्टी CM, पार्थ जाएंगे राज्यसभा! अजित पवार के निधन के बाद पवार फैमिली की नई पोजिशनिंग

महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार के निधन के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए और एनसीपी (अजित गुट) के भीतर बड़े पैमाने पर पुनर्संरचना की तैयारी तेज हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र सरकार में डेप्युटी सीएम बनाए जाने के बाद अब पार्टी बड़े बेटे पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने की योजना पर काम कर रही है. यह फैसला सत्ता संतुलन और पार्टी नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है.

सुनेत्रा को दी जा सकती है एनसीपी की भी कमान

इनपुट के अनुसार, सुनेत्रा पवार न केवल सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, बल्कि उन्हें एनसीपी (अजित गुट) का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी सौंपे जाने की तैयारी है. यानी एक साथ डेप्युटी सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों अहम जिम्मेदारियां उनके पास रहेंगी. सूत्रों के मुताबिक, जैसे ही सुनेत्रा पवार औपचारिक रूप से राज्य सरकार में डेप्युटी सीएम पद का दायित्व संभालेंगी, वे अपनी मौजूदा राज्यसभा सदस्यता छोड़ देंगी. इसी खाली होने वाली सीट पर पार्थ पवार को भेजने की संभावना जताई जा रही है. पार्टी इसे परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने और संगठन में स्थिरता लाने के कदम के रूप में देख रही है.

पार्थ पवार लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं

पार्थ पवार इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव में मावलं सीट से मैदान में उतरे थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. इसके बावजूद पार्टी के भीतर उनकी सक्रियता और पारिवारिक राजनीतिक पहचान को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजकर बड़ा मंच देने की चर्चाएँ लंबे समय से चल रही थीं. अब सुनेत्रा के सक्रिय राजनीति में आने के बाद ये अटकलें और तेज हो गई हैं.

अजित पवार के राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने की है तैयारी

विशेष बात यह है कि सुनेत्रा पवार का डेप्युटी सीएम बनना स्वयं में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है. अजित पवार के निधन के बाद पार्टी को नेतृत्व की आवश्यकता थी, ऐसे में सुनेत्रा पवार को कमान सौंपना न केवल संगठनात्मक मजबूती का कदम माना जा रहा है, बल्कि अजित पवार की राजनीतिक लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश भी समझा जा रहा है. इसके साथ ही, एनसीपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री जैसे दो बड़े पदों का एक ही व्यक्ति के पास होना महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता संतुलन को नए तरीके से परिभाषित कर सकता है. आने वाले दिनों में पार्थ पवार की औपचारिक घोषणा और सुनेत्रा पवार की शपथ पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी.

