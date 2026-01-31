परिवार को अंधेरे में रखा गया... सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले पर शरद पवार

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की हालिया राजनीतिक हलचल के बीच पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कई अहम मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है. पवार ने स्पष्ट किया कि NCP के दोनों गुटों उनके और अजित पवार के बीच जो बातचीत चल रही थी, वह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलेगा, यह अब संबंधित नेताओं के निर्णय पर निर्भर करेगा. शरद पवार ने कहा कि “दोनों पक्षों में संवाद बढ़ाने की कोशिश हुई थी और चर्चा सकारात्मक थी. अब आगे क्या होगा, यह बातचीत में शामिल रहे नेताओं को तय करना है.” उन्होंने यह भी बताया कि बातचीत में अजित पवार और जयंत पाटिल सक्रिय रूप से शामिल थे, और अब अंतिम निर्णय जयंत पाटिल करेंगे.

सुनेत्रा पवार के मुद्दे पर पूछे गए सवाल पर शरद पवार का जवाब और भी स्पष्ट था. उन्होंने कहा, “यह निर्णय NCP का था. पवार परिवार को इस पर भरोसे में नहीं लिया गया.” जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें प्रक्रिया से बाहर रखा गया, तो उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता.”

शरद पवार से जब पूछा गया कि इस पूरे फैसले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, तो पवार ने सवाल को ही सवाल से टालते हुए कहा, "आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?"

हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है: शरद पवार

BJP के साथ गठबंधन की किसी भी संभावना को शरद पवार ने सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने साफ कहा, “मैं BJP के साथ क्यों जाऊंगा? हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है.” उनके इस बयान ने उन सभी अटकलों को विराम दे दिया जिनमें कहा जा रहा था कि दोनों गुटों की एकता BJP की शर्तों के तहत आगे बढ़ सकती है. कथित विमान दुर्घटना और उसकी जांच से जुड़े सवाल पर उन्होंने छोटा लेकिन साफ जवाब दिया “एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही होता है.” पवार ने बताया कि सिविल एविएशन विभाग इसकी जांच कर रहा है और CID जांच भी घोषित की गई है.

शरद पवार के बयान से क्या संकेत मिलते हैं?

शरद पवार के बयान के बाद कई संकेत मिल रहे हैं. शरद के बयान से साफ पता चल रहा है कि पार्टी की राजनीति और पवार परिवार दोनों अलग-अलग हैं. शरद पवार एनसीपी को एक स्वतंत्र पार्टी मानते हैं, जिसने अपना फैसला खुद लिया है. शरद ने सुनेत्रा पवार को उपमुख्यमंत्री बनाने के फैसले के तरीके पर असंतोष जाहिर किया.



क्या पवार परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा?

शरद पवार ने सुनेत्रा पर जल्दबाज़ी में फैसला लेने के लिए प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे की ओर इशारा किया. उन्होंने साफ संकेत दिया कि बिना परामर्श एकतरफा फैसला लिया गया. इससे ये भी संकेत निकल रहे हैं कि क्या पवार परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे एनसीपी पर कब्ज़ा कर रहे हैं? पवार परिवार और शरद पवार से सलाह लेने के बजाय, क्या सुनेत्रा पवार प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के निर्देशों पर चल रही हैं?

अब मर्जर को लेकर क्या होगा फैसला?

शरद पवार ने पहली बार रिकॉर्ड पर स्वीकार किया कि विलय को लेकर बातचीत चल रही थी और जल्द घोषणा होने वाली थी. उन्होंने स्पष्ट रूप से जयंत पाटिल और अजित पवार के बीच फिर से एक होने को लेकर लगातार बैठकों का ज़िक्र किया है. अजित पवार के निधन के बाद पार्टी के मर्जर का भविष्य अभी अंधकारमय नजर आ रहा है.

इन तमाम घटनाक्रमों के बीच राजनीतिक हलकों में यह सवाल बना हुआ है कि क्या NCP के दोनों गुट एक बार फिर एकजुट होंगे या बातचीत का यह दौर अधूरा ही रह जाएगा. शरद पवार के बयान ने संकेत तो दिए हैं, लेकिन साफ किया है कि अब फैसला वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल और सम्बंधित नेताओं के हाथ में है. राजनीति के इस बदलते परिदृश्य में यह देखना दिलचस्प होगा कि NCP की दिशा आने वाले दिनों में किस ओर मुड़ती है और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा.

