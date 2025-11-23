बिहार में मां के दूध में 'जहर', वैज्ञानिकों ने कहा- चिंता बढ़ाने जैसा कुछ भी नहीं

क्या हो अगर कोई नवजात बच्चा अपनी मां का दूध पिए और उस दूध के साथ-साथ यूरेनियम का कुछ अंश भी उसके शरीर में दाखिल हो जाए. अब आप सोच रहे हैं कि आखिर ये कैसे संभव है, तो हम आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं पर किए गए अध्ययन में इस बात की पुष्टि हो चुकी है. यह अध्ययन पटना के महावीर कैंसर संस्थान की ओर से किया गया है. इस अध्ययन में बिहार के अलग-अलग जिलों से महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के सैंपल लिए गए थे. जब उस दूध की जांच की गई तो पता चला कि दूध में यूरेनियम की मात्रा भी है.

आपको बता दें कि अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 के बीच किए गए इस शोध में बेगूसराय, भोजपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार और नालंदा जैसे जिलों से सैंपल लिए गए थे. इन जिलों से 17 से 35 वर्ष की आयु की 40 महिलाओं के ब्रेस्ट मिल्क के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया था. इन सभी नमूनों में यूरेनियम यानी U-238 पाया गया है. इस दूध में यूरेनियम की मात्रा 0 से 5.25 जी/एल के बीच दर्ज की गई है. इस शोध को महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, पटना, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और एम्स, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों के एक समूह ने मिलकर किया है. ब्रिटिश जर्नल 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अध्ययन में बिहार के स्तन के दूध के नमूनों में 5 पीपीबी (प्रति अरब भाग) तक यूरेनियम पाया गया.

अध्ययन के सह-लेखक, एम्स दिल्ली के डॉ. अशोक शर्मा ने बताया कि अध्ययन में 40 स्तनपान कराने वाली माताओं के स्तन के दूध का विश्लेषण किया गया और सभी नमूनों में यूरेनियम (यू-238) पाया गया. हालांकि 70% शिशुओं में संभावित गैर-कार्सिनोजेनिक स्वास्थ्य जोखिम दिखाई दिया, लेकिन समग्र यूरेनियम का स्तर अनुमेय सीमा से नीचे था और माताओं और शिशुओं दोनों पर न्यूनतम वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव होने की उम्मीद है.

लंबे समय तक यूरेनियम के संपर्क में रहने से शिशुओं के स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन डॉ. शर्मा ने कहा कि बिहार के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिशु स्वास्थ्य पर वास्तविक प्रभाव कम होने की संभावना है, और कहा कि महिलाओं को शिशुओं को स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए.

एनडीएमए के सदस्य और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पूर्व समूह निदेशक, परमाणु वैज्ञानिक डॉ. दिनेश के असवाल ने एनडीटीवी को एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि अध्ययन के निष्कर्ष चिंता का कारण नहीं हैं. पता चला स्तर सुरक्षित सीमा के भीतर है. वास्तव में, पीने के पानी में विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुमेय सीमा देखी गई तुलना में लगभग छह गुना अधिक है.

डॉ. असवाल ने जोर देकर कहा कि चिंता का कोई कारण नहीं है. माताएं बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं और उन्हें स्तनपान कराना जारी रखना चाहिए. पीने के पानी में यूरेनियम के लिए डब्ल्यूएचओ की सुरक्षित सीमा 30 पीपीबी है, जो बिहार के नमूनों में पाई गई सामग्री से छह गुना अधिक है. दुनिया भर की मिट्टी में यूरेनियम की थोड़ी मात्रा प्राकृतिक रूप से पाई जाती है. इसके अलावा, स्तनपान कराने वाली माताओं द्वारा उपभोग किया जाने वाला अधिकांश यूरेनियम मूत्र के माध्यम से उत्सर्जित होता है, और स्तन के दूध में इसकी बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है.

शोध में क्या कहा गया है

महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, बिहार के डॉ अरुण कुमार के नेतृत्व में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि हाल के वर्षों में, भूजल यूरेनियम विषाक्तता ने उजागर आबादी के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा कर दिए हैं. इस शोध में कहा गया है कि भारत में अनुमानित 151 जिलों और 18 राज्यों में भूजल यूरेनियम संदूषण (ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन) की सूचना है.

इस अध्ययन का उद्देश्य स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके स्तनपान करने वाले शिशुओं के स्तन के दूध में यूरेनियम संदूषण का मूल्यांकन करना है. अपनी मां के स्तन के दूध के माध्यम से उजागर हुए शिशुओं में यूरेनियम के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए, n = 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बिहार के विभिन्न जिलों से यादृच्छिक रूप से चुना गया था. लिखित सूचित सहमति प्राप्त करने के बाद, उनके स्तन के दूध को एकत्र किया गया और U238 की मात्रा निर्धारित करने के लिए उसका विश्लेषण किया गया.

इस शोध में आगे कहा गया है कि यूरेनियम के संभावित स्वास्थ्य जोखिम प्रभावों को जानने के लिए शिशुओं और उनकी मां के कैंसरजन्य जोखिम (सीआर) और खतरा भागफल (एचक्यू) का भी अध्ययन किया गया. मां के स्तन के दूध के माध्यम से शिशुओं में यूरेनियम का संपर्क खतरनाक स्तर पर है. सभी विश्लेषण किए गए स्तन के दूध के नमूनों में U238 सामग्री थी, जो शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकती है. शिशु अपने शरीर से वास्तविक समय में यूरेनियम के निष्कासन के कारण अपनी माताओं की तुलना में संभावित गैर-कार्सिनोजेनिक जोखिम के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं. अध्ययन से पता चला है कि मां के दूध में यूरेनियम की मात्रा काफी अधिक थी.

