सौतेली मां ने 6 साल की मासूम को तीसरी मंजिल से फेंका, 15 दिन तक छुपी रही हत्या की बात, ऐसे खुला राज

वीडियो फुटेज और परिवार की शिकायत के बाद, बीदर पुलिस ने 14 सितंबर, रविवार को प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी राधा को गिरफ्तार कर लिया है.

  • कर्नाटक के बीदर जिले में छह साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां ने तीन मंजिला इमारत की छत से धक्का दे दिया.
  • एक पड़ोसी ने 12 सितंबर को पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दिया, जिसमें आरोपी महिला को बच्ची को धक्का देते हुए देखा गया
  • 14 सितंबर को पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी महिला राधा को गिरफ्तार कर लिया है.
बेंगलुरु:

कर्नाटक के बीदर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक छह साल की बच्ची को उसकी सौतेली मां ने कथित तौर पर तीन मंजिला इमारत की छत से धक्का दे दिया. इस घटना में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. सीसीटीवी में कैद हुई इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद आरोपी महिला राधा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

27 अगस्त को वारदात को दिया गया अंजाम 

पुलिस के अनुसार, यह घटना 27 अगस्त की है. बच्ची के पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी अपनी मां के साथ खेलते समय गलती से गिर गई थी. उसके बयान के आधार पर, शुरुआत में एक अप्राकृतिक मृत्यु रिपोर्ट (यूडीआर) दर्ज की गई थी.

सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद खुला राज

हालांकि, इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया, जब एक पड़ोसी ने 12 सितंबर को पुलिस के साथ एक सीसीटीवी फुटेज साझा किया. वीडियो से पता चला कि आरोपी मां बच्ची को खेलने के बहाने छत पर ले गई, उसे एक कुर्सी पर खड़ा किया और फिर उसे धक्का दे दिया. बाद में उसे घर के अंदर भागते हुए देखा गया.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बच्ची उस शख्स की पहली पत्नी की बेटी थी और मां राधा कथित तौर पर अपने पति के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित थी.

वीडियो फुटेज और परिवार की शिकायत के बाद, बीदर पुलिस ने 14 सितंबर, रविवार को प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी राधा को गिरफ्तार कर लिया है.

