विज्ञापन
विशेष लिंक

घर में मेरी हैसियत मेड से भी कम हो गई! डॉक्टर मनीष गुप्ता ने क्यों किया कत्ल, खुल रहे राज

Delhi Murder: दिल्ली में डॉक्टर ने घरेलू विवाद के चलते अपनी मेड की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस पूछताछ में आरोपी डॉक्टर ने कई खुलासे किए हैं.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
घर में मेरी हैसियत मेड से भी कम हो गई! डॉक्टर मनीष गुप्ता ने क्यों किया कत्ल, खुल रहे राज
दिल्ली के कैलाश हिल्स में डॉक्टर ने की मेड की हत्या
NDTV
नई दिल्ली:

राजधानी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 45 साल की घरेलू सहायिका की हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. हत्या का आरोप घर के मालिक पर ही है. आरोपी डॉ. मनीष गुप्ता पेशे से डॉक्टर है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मेड के शव के पास ही बैठा था. पुलिस को देखकर उसने बस इतना कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने की बेहद अजीबोगरीब वजह बताई.

पत्नी से हुई थी बहस

शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉ गुप्ता लगभग 15 सालों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे. पुलिस ने बताया कि हाल ही में घरेलू सहायिका को घर से हटाने को लेकर उनकी अपनी पत्नी से बहस हुई थी. आरोपी की पत्नी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं. पत्नी ने मेड को काम से हटाने का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि मेड ने उनकी सास की कैंसर से लड़ाई के दौरान उनकी देखभाल की थी.

पुलिस का मानना ​​है कि उस बहस के कारण डॉ. गुप्ता को लगा कि परिवार में उनकी अहमियत मेड से कम है, जिससे उन्हें कथित तौर पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चाकू से उस पर हमला कर दिया.

पीड़िता पिछले 15 सालों से घर पर काम कर रही थी. पुलिस ने बताया कि हत्या में इस्तेमाल हथियार, यानी रसोई में इस्तेमाल होने वाला चाकू बरामद कर लिया गया है.

काला जादू की अटकलों को पुलिस ने किया खारिज

इस मामले में पहले काले जादू का एंगल भी सामने भी आया था. हालांकि पुलिस ने इस बात से इनकार किया है. डीसीपी (दक्षिण-पूर्व) हेमंत तिवारी ने कहा कि काले जादू के किसी भी पहलू का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है और उन्होंने इस मामले से जुड़ी अटकलों को खारिज कर दिया.

घटना के समय डॉक्टर की पत्नी अपने नर्सिंग होम में थीं. डॉक्टर का एक बेटा है जिसने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की है और ग्रेटर नोएडा के एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई कर रहा है.

क्या बोले डॉक्टर के पड़ोसी?

NDTV ने आरोपी डॉक्टर के पड़ोसी से बात की, जिन्होंने इस बेरहम हत्या के बाद की स्थिति देखी थी और पुलिस को सूचना देने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे.

पड़ोसी ने कहा, 'डॉ. गुप्ता हमेशा से बहुत अच्छे पड़ोसी रहे हैं. हमें उनके व्यवहार से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई और वे हमें कभी मानसिक रूप से अस्थिर नहीं लगे. उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी महिला हैं, कुछ दिन पहले ही हमारी उनसे थोड़ी बातचीत हुई थी, बस सामान्य 'हाय-हेलो' हुआ था और उस समय सब कुछ सामान्य लग रहा था." घटना के बाद के पलों को याद करते हुए पड़ोसी ने कहा, "हमें किसी ने बताया कि डॉ गुप्ता ने यह क्राइम किया है. जैसे ही हमें यह जानकारी मिली, हमने तुरंत PCR कॉल करके पुलिस को सूचित किया. घटना के बारे में सोसाइटी के इंटरनल ग्रुप में भी एक मैसेज भेजा गया था."

पड़ोसी ने डॉक्टर के पहले के किसी अजीब व्यवहार के बारे में लगाई जा रही अटकलों को भी खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ होने का कभी कोई संकेत नहीं मिला था. पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है और आरोपी से पूछताछ के बाद और जानकारी सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के माउंट कैलाश में मेड की हत्या में 'काला जादू' वाला एंगल, डिप्रेशन के शिकार डॉक्टर ने उगला राज

लेखक के बारे में
img
अनुष्का कुमारी
Reporter
अनुष्का कुमारी एक युवा और ऊर्जावान रिपोर्टर हैं। मुख्य रूप से क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और केंद्रीय जांच एजेंसियों को कवर करती आईं हैं. लेकिन, हार्ड न्यूज... और पढ़ें
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Murder, Delhi Murder Case, Delhi Murder Case News, Delhi Murder Case News Latest, Delhi Murder Cases
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com