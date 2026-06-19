घर में मेरी हैसियत मेड से भी कम हो गई! डॉक्टर मनीष गुप्ता ने क्यों किया कत्ल, खुल रहे राज

राजधानी दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में 45 साल की घरेलू सहायिका की हत्या मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. हत्या का आरोप घर के मालिक पर ही है. आरोपी डॉ. मनीष गुप्ता पेशे से डॉक्टर है. पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी मेड के शव के पास ही बैठा था. पुलिस को देखकर उसने बस इतना कहा कि मैं सरेंडर कर रहा हूं. पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने हत्या करने की बेहद अजीबोगरीब वजह बताई.

पत्नी से हुई थी बहस

शुरुआती जांच में पता चला है कि डॉ गुप्ता लगभग 15 सालों से डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे. पुलिस ने बताया कि हाल ही में घरेलू सहायिका को घर से हटाने को लेकर उनकी अपनी पत्नी से बहस हुई थी. आरोपी की पत्नी भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं. पत्नी ने मेड को काम से हटाने का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि मेड ने उनकी सास की कैंसर से लड़ाई के दौरान उनकी देखभाल की थी.