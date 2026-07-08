

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की टीम ने जेल से तीन आरोपियों लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करूणेश पांडेय को रिमांड पर लिया. पुलिस सभी को जिला कारागार से लेकर निकल चुकी है. पुलिस को कोर्ट से आरोपियों को 1 दिन की रिमांड मिली है.केंद्र सरकार की सख्ती का असर साफ असर दिखने लगा है. मेटा ने बताया कि बच्चों के यौन शोषण और ऑनलाइन अपराध रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं. मुंबई में बुधवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से गुरुग्राम तक अगले 3 दिन मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट है. दिल्ली में 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया गया है.अमेरिका की सेंट्रल कमांड की फोर्स ने ईरान के खिलाफ फिर से हमले शुरू कर दिए हैं.



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