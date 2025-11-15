विज्ञापन
नौगाम धमाके में 9 की मौत, 32 घायल... डीजीपी नलिन प्रभात बोले-धमाका आतंकी घटना नहीं

श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में आकस्मिक विस्फोट होने से नौ लोगों की मौत हो गई है और 32 अन्य लोग घायल हो गए हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात ने शनिवार को हादसे की जानकारी देते हुए किसी भी आतंकवादी हमले की संभावना से इनकार किया है.

धमाके से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने शनिवार को नौगाम धमाके पर मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह धमाका आतंकी घटना नहीं, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था. डीजीपी के अनुसार फरीदाबाद से हालिया जांच के दौरान बरामद बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को मानक प्रक्रिया के तहत नौगाम पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रखा गया था. विस्फोटक सामग्री की संवेदनशीलता और अस्थिर प्रकृति को देखते हुए उसका सैंपलिंग और परीक्षण अत्यधिक सावधानी के साथ किया जा रहा थाय उन्होंने कहा कि सभी सावधानियों के बावजूद कल रात एक धमाका हो गया, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हुए. घटना से संबंधित जांच जारी है.

मृतकों में 1 SIA अधिकारी, 3 FSCL कर्मी, 2 क्राइम फ़ोटोग्राफ़र, राजस्व विभाग के 2 कर्मचारी और 1 दर्जी शामिल है. डीजीपी ने बताया कि घायलों में पुलिसकर्मी और नागरिक दोनों शामिल हैं और कई का इलाज चल रहा है. धमाके से पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा है, साथ ही आसपास की आवासीय इमारतें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं. नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

डीजीपी प्रभात ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुलिस सभी दिवंगतों के परिजनों के साथ खड़ी है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है.

