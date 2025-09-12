रनवे पर कुछ गिरा... स्पाइसजेट के निकलते टायर का यात्री ने बनाया वीडियो

12 सितंबर को कांडला से मुंबई जा रहे स्पाइसजेट के एक विमान में एक बड़ा हादसा टल गया. उड़ान भरने के बाद, विमान का एक बाहरी पहिया टूटकर कांडला हवाई अड्डे के रनवे पर गिर गया. एयरलाइन ने एक बयान में बताया कि यह घटना स्पाइसजेट के क्यू400 विमान के साथ हुई.

पायलटों की सूझबूझ से टला हादसा

कांडला एटीसी (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) ने उड़ान के बाद रनवे पर कुछ गिरता हुआ देखा. उन्होंने तुरंत पायलट को इसकी सूचना दी. जांच करने पर पता चला कि धातु के छल्ले और एक पहिया जमीन पर पड़े थे. हालांकि, यह दावा किया जा रहा है कि टायर गिरने का वीडियो यात्री ने बनाया है.

इस जानकारी के बाद भी, विमान ने अपनी मुंबई की यात्रा जारी रखी. मुंबई हवाई अड्डे पर दमकल और बचाव दल को हाई अलर्ट पर रखा गया था. हालांकि, पायलटों की सूझबूझ और नियंत्रण के कारण विमान शाम 4 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया.

सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद, विमान अपनी शक्ति से टर्मिनल तक पहुंचा और सभी यात्रियों को सामान्य रूप से उतारा गया. एक क्यू400 विमान में छह टायर होते हैं. इस घटना के दौरान विमान में कितने लोग सवार थे, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है. यह घटना दिखाती है कि कैसे आपातकालीन स्थिति में भी पायलटों और एयरलाइन के कर्मचारियों की तत्परता से एक बड़ा हादसा टाला जा सकता है.