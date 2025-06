सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जानिए अब कैसी है हालत

कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पेट से जुड़ी समस्या के चलते उन्हें गैस्ट्रो विभाग में भर्ती कराया गया है और वे निगरानी में हैं. एएनआई न्यूज एजेंसी ने ये बात सर गंगा राम अस्पताल के हवाले से बताई है.

Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi has been admitted to Sir Ganga Ram Hospital in Delhi. She has been admitted to the gastro department due to stomach-related problem and is under observation: Sir Ganga Ram Hospital