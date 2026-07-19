सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से शिफ्ट करने पर जान का खतरा: सूत्र

एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर नया अपडेट सामने आया है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अगर सोनम वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से कहीं और ले जाया जाता है, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है. सूत्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी पत्नी की उस अपील से असहमति जताई है, जिसमें उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की इजाजत मांगी गई थी.

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा है कि सफदरजंग अस्पताल से उनका 'भरोसा उठ गया है."

शिक्षा में सुधार की मांग को लेकर तीन हफ्ते की भूख हड़ताल के बाद, सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस के द्वारा सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया है. गीतांजलि ने अस्पताल पर अपने पति के इलाज में पारदर्शिता न बरतने का आरोप लगाया है.

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हालांकि, सूत्रों ने बताया कि यह वही अदालत है, जिसने पहले सरकार को वांगचुक के मामले में जरूरी मेडिकल मदद सुनिश्चित करने का आदेश दिया था. उन्होंने सवाल किया कि यह कैसे कहा जा सकता है कि एम्स और सफदरजंग जैसे अस्पताल, प्राइवेट अस्पतालों के मुकाबले सबसे अच्छी मेडिकल सुविधा नहीं दे सकते.

उन्होंने आगे सवाल उठाया कि अगर वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने के बाद उन्हें कुछ हो जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा. सूत्रों के मुताबिक, सरकार को ही यह जवाब देना होगा कि जब बड़े सरकारी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मौजूद थी, तब मरीज को वहां से क्यों हटाया गया.

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पिछले महीने से हंगर स्ट्राइक पर हैं सोनम

सोनम वांगचुक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रोटेस्ट के साथ 28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे. 18 जुलाई की सुबह दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को विरोध-प्रदर्शन वाली जगह से हटाकर सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया. इसके बाद सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की है, जिससे उनकी सेहत और बिगड़ने से पहले उन्हें सफदरजंग से किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जा सके.

स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने वांगचुक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने नसों के जरिए दिए जाने वाले फ्लूइड, ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड या किसी भी तरह की दवा लेने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही, इलाज के लिए उनकी लगातार निगरानी और काउंसलिंग की जा रही है.

सूत्रों ने बताया कि अस्पताल की बेहतरीन टेस्टिंग सुविधाओं में उनके पोटैशियम लेवल की दो बार जांच की गई थी.