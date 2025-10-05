विज्ञापन
विशेष लिंक

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बड़े भाई के माध्यम से भेजा संदेश

सोनम वांगचुक को 26 सितंबर की रात जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया था. देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी व्यवस्था के कारण सोनम को 1,500 किलोमीटर दूर यहां शिफ्ट किया गया था.

Read Time: 3 mins
Share
जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बड़े भाई के माध्यम से भेजा संदेश
  • जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोनम वांगचुक ने चार लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है.
  • सोनम वांगचुक ने अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक होने की जानकारी दी है और जनता का आभार जताया है.
  • सोनम वांगचुक ने शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखने की अपील की है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बड़े भाई के माध्यम से एक संदेश भेजा है, जिसमें सोनम ने चार लोगों की हत्या की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है और कहा कि जब तक यह जांच नहीं होती, वे जेल में रहने के लिए तैयार हैं. उनके बड़े भाई त्सेतन दोरजे और वकील मुस्तफा हाजी को विशेष अनुमति के तहत जेल में सोनम से मिलने की इजाजत दी गई थी.

क्या बताया वकील ने

सोनम वांगचुक के अपने बड़े भाई के माध्यम से भेजे संदेश को वकील मुस्तफा हाजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है. वकील मुस्तफा हाजी ने बताया कि सोनम वांगचुक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं. उन्होंने लद्दाख और भारत के लोगों को संदेश दिया कि वे सभी की चिंता और प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद करते हैं. उन्होंने हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों तथा गिरफ्तार किए गए लोगों के लिए प्रार्थना की.

लद्दाख पर क्या कहा

सोनम वांगचुक ने चार लोगों की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग दोहराई और कहा कि जब तक यह नहीं होती वे जेल में रहने को तैयार हैं. उन्होंने छठी अनुसूची और राज्य का दर्जा पाने की मांग में KDA और लद्दाख के लोगों के साथ खड़े रहने की बात कही. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति और एकता बनाए रखने और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष जारी रखने की अपील की.

सीसीटीवी से निगरानी

सोनम वांगचुक 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे. वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं.  राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को 26 सितंबर की रात जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया था. देश की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक मानी जाने वाली जोधपुर सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी व्यवस्था के कारण सोनम को 1,500 किलोमीटर दूर यहां शिफ्ट किया गया था. जेल में उनकी 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की जा रही है और उन्हें अलग वार्ड में रखा गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sonam Wangchuk, Sonam Wangchuk Message, Sonam Wangchuk Message Form Jail, Sonam Wangchuk New Condition, Sonam Wangchuk New Demand
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com