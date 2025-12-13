विज्ञापन

धुरंधर की राजनीति से सहमत नहीं थे ऋतिक रोशन, अब डायरेक्टर आदित्य धर का आया रिएक्शन, बोले- पार्ट 2 आ रहा है...

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की फिल्म धुरंधर में संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और राकेश बेदी अहम किरदार में नजर आ रहे हैं. 

आदित्य धर ने बताया धुरंधर 2 आ रही है
नई दिल्ली:

धुरंधर के डायरेक्टर ने हाल ही में ऋतिक रोशन द्वारा दिए गए रणवीर सिंह की फिल्म के रिव्यू पर रिएक्शन दिया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम के बाद एक्स पर रिव्यू दिया था कि उन्हें धुरंधर पसंद आई. लेकिन वह फिल्म के पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हैं. आदित्य धर ने एक्स पर रिएक्शन देते हुए ऋतिक रोशन की तारीफ की और कहा कि  धुरंधर पार्ट 2, जो फिल्म का सीक्वल है उसके साथ टीम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए मेहनत करेगी. इस पोस्ट पर फैंस का भी रिएक्शन सामने आया है. 

ऋतिक रोशन ने हाल ही में धुरंधर का रिव्यू करते हुए लिखा,  "मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो किसी भंवर में फंस जाते हैं और कहानी को कंट्रोल करने देते हैं, उन्हें घुमाते हैं, हिलाते हैं जब तक कि वह जो कहना चाहते हैं वह उनके अंदर से निकलकर स्क्रीन पर न आ जाए. धुरंधर इसका एक उदाहरण है. कहानी कहने का तरीका बहुत पसंद आया. यह सिनेमा है. मैं इसकी पॉलिटिक्स से सहमत नहीं हो सकता, और इस बात पर बहस कर सकता हूं कि दुनिया के नागरिक होने के नाते हम फिल्ममेकर्स को क्या जिम्मेदारियां उठानी चाहिए. फिर भी, मैं इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि सिनेमा के एक स्टूडेंट के तौर पर मुझे यह कितना पसंद आया और इससे मैंने क्या सीखा. कमाल है."

ऋतिक के इस पोस्ट रिएक्शन देते हुए आदित्य धर ने लिखा, "आपके धुरंधर के लिए प्यार से मैं बहुत खुश हूं, ऋतिक सर. हर एक्टर और हर डिपार्टमेंट ने 100 प्रतिशत से ज्यादा दिया है और आपकी तारीफ पूरी टीम के लिए बहुत बड़ा हौसला है. उनकी कला को सराहने के लिए धन्यवाद. पार्ट 2 आ रहा है... और हम इस हौसले पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे (हाथ जोड़ने वाला इमोजी)."

बता दें कि इसके बाद ऋतिक रोशन ने एक्स पर एक और पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने फिल्म की कास्ट से लेकर आदित्य धर की तारीफ की थी. 

