कहीं टूटा बांध तो कहीं ढह गया होटल, घुटनों तक पानी में शवयात्रा... राजस्‍थान में बारिश-बाढ़ से बुरा हाल

श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव एक बीएमएम में घग्घर नदी पर बने बांध में करीब 50 फीट चौड़ा कटाव आ गया. ग्रामीणों ने बांध में कटाव देखा तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पटवारी इंद्रजीत को दी.

  • राजस्थान में मॉनसून काफी सक्रिय है, जिससे भारी बारिश हो रही है और वर्षाजनित हादसे भी लगातार सामने आ रहे हैं.
  • श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में घग्घर नदी पर बने बांध में 50 फीट चौड़ा कटाव आ गया, जिससे खेतों में पानी फैल गया.
  • इसके साथ ही बीकानेर के कोलायत में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही स्थान पर 129 मवेशियों की मौत हो गई.
जयपुर:

राजस्‍थान में मॉनसून इस बार कुछ ज्‍यादा ही सक्रिय है. यही कारण है कि रेतीले टीलों के लिए जाना जाने वाला यह प्रदेश इस बार भारी बारिश और उसके कारण पैदा होने वाले अप्रिय हालातों से जूझ रहा है. भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लोगों को खासी परेशानी हो रही है. साथ ही वर्षाजनित हादसों के भी कई मामले सामने आए हैं. प्रदेश के श्रीगंगानगर में घग्‍घर नदी पर बने एक बांध में 50 फीट चौड़ा कटाव आ गया तो बीकानेर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 129 मवेशियों की मौत हो गई. वहीं नसीराबाद में एक होटल ढह गया तो जोधपुर जिले में एक शख्‍स की शवयात्रा घुटनों तक पानी में निकाली गई.  

श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ के गांव एक बीएमएम में घग्घर नदी पर बने बांध में करीब 50 फीट चौड़ा कटाव आ गया. ग्रामीणों ने बांध में कटाव देखा तो काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पटवारी इंद्रजीत को दी. सूचना मिलने पर एडीएम अशोक सांगवा पटवारी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और कटाव को सही करने के प्रयास शुरू किया. जिस जगह पर कटाव आया है, उस जगह तक संसाधनों को ले जाने का रास्ता नहीं होने के कारण प्रशासन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. घग्घर नदी के पानी को खेतों में फैलने से रोकने के लिए अब प्रशासन के द्वारा खेतों के पास बांध बनाया जा रहा है, जिससे घग्घर नदी का पानी खेतो में न जा सके. घग्घर नदी के बांध में आए कटाव के कारण नदी का पानी करीब 150 बीघा में फैल गया. इसके कारण खेतों में खड़ी नरमे और धान की फसल को नुकसान हो सकता है. 

घग्‍घर नदी के बांध में आया कटाव

पटवारी इंद्रजीत ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे ग्रामीणों ने फोन पर सूचना दी थी कि सुबह करीब 5 बजे घग्घर नदी के बांध में 50 फीट चौड़ा कटाव आ गया है. उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर वह करीब 6:30 बजे मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की मदद से कटाव को सही करने का कार्य शुरू कर दिया. कटाव को सही करने का कार्य शुरू करने के बाद उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को दी. सूचना मिलने के बाद एडीएम अशोक सांगवा, तहसीलदार दिव्या चावला, घग्घर नदी के एईएन रामनिवास जाखड़, जेईएन श्रीराम बाजिया भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने बताया कि घग्गर नदी का पानी करीब 150 बीघा में फैल गया. 

पाकिस्‍तान जाने लगा है घग्‍घर का पानी 

अनूपगढ़ क्षेत्र में घग्घर नदी का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है. दोपहर करीब एक बजे घग्घर नदी का पानी अनूपगढ़ के गांव 35 ए में बनी भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनी कैलाश पोस्ट के पास पहुंच गया है. ग्राम पंचायत 27ए के सरपंच मनवीर सिंह ने बताया कि मजनू पोस्ट के पास बनी छोटी पोस्ट टेंट पोस्ट के पास से घग्घर नदी का पानी सायफन से होते हुए अंतरराष्‍ट्रीय सीमा पर बनी तारबंदी को पार कर पाकिस्तान की ओर जाने लगा है. ग्रामीण सुरजीत सिंह ने बताया कि घग्घर नदी का पानी शनिवार की अपेक्षा आज रविवार को डेढ़ फीट तक बढ़ गया है और से लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है. 

एसडीएम सुरेश राव ने बताया कि घग्घर नदी में लगातार पानी की आवक बढ़ती जा रही है. उन्होंने बताया कि आज सुबह तक जैतसर में घग्घर नदी का पानी 3078 क्यूसेक पहुंच चुका है और वही अनूपगढ़ में 2200 क्यूसेक पानी पहुंच चुका है. उन्होंने बताया कि इस बार अधिक पानी आने की संभावना है.  

इन जगहों आए होते हुए घग्घर नदी पहुंचती है अनूपगढ़

भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष जसवंत सिंह चंदी ने बताया कि घग्घर नदी हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है. यह नदी चंडीगढ़, पंचकूला, सरदूलगढ़, संगरूर से होते हुए हरियाणा के सिरसा के ओटू हेड में पहुंचती है. घग्घर नदी  ओटू हेड से ऐलनाबाद से होते हुए टिब्बी क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करती है. उन्होंने बताया कि यह नदी आईजीएनपी की 629 आरडी के नीचे बने घग्घर के सायफन से गुजरती हुई हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है.  घग्घर नदी हनुमानगढ़ से पीलीबंगा, सूरतगढ़, जैतसर, श्रीविजयनगर, रामसिंहपुर से होते हुए अनूपगढ़ पहुंचती है. घग्घर नदी भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बनी मजनू पोस्ट के पास अंतरराष्ट्रीय सीमा को छूते हुये अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बसे चक 35 ए में बनी भारत की पोस्ट कैलाश पोस्ट से पाकिस्तान में प्रवेश करती है. घग्घर नदी का पानी पाकिस्तान से होते हुए भारत की चित्रकूट पोस्ट से भारत मे प्रवेश करता है और घग्घर नदी के अंतिम छोर भेड़ताल में पहुंचता है.

बीकानेर में 129 मवेशियों की मौत 

बीकानेर के कोलायत में हदां गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 129 मवेशियों की मौत हो गई. क्षेत्र में 100 बकरियां और करीब 10 भेड़ों की मौत के बाद हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, हदां गांव से 4 किलोमीटर दूर मोहनराम के खेत में भाणेका गांव निवासी रेवंत सिंह भेड़-बकरियों को लेकर रह रहा था. आधी रात को तेज गर्जना और चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरी और कुछ ही पलों में पूरा बाड़ा मवेशियों की लाशों से भर गया. 

नसीराबाद में बारिश से तबाही, ढह गया होटल 

अजमेर जिले के नसीराबाद में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है. शनिवार रात से जारी बरसात से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया. नसीराबाद-कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बालाजी पेट्रोल पंप के पास आरजे-01 होटल और रेस्टोरेंट का बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया. होटल के आठ कमरे, शौचालय और बरामदा मलबे में तब्दील हो गए.  गनीमत रही कि कमरे खाली थे. होटल संचालक ने लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे किनारे बने होटल और दुकानों पर खतरा है. वहीं, ग्रामीण इलाकों में खेत और कई मकान पानी में डूबे हैं.  

घुटनों तक पानी में निकली शवयात्रा 

जोधपुर के ओसियां के सामेरी भाखरी भाटियों की ढाणी निवासी 82 साल के जोगसिंह भाटी का निधन हो गया. उनकी शवयात्रा के दौरान ग्रामीणों को उस वक्‍त परेशानी का सामना करना पड़ा जब अंतिम संस्कार स्थल तक जाने वाले रास्ते में ढाई से तीन फीट तक पानी भरा था. ग्रामीणों को शव को कंधों पर उठाकर गहरे पानी से गुजरना पड़ा. इसके कारण लोगों में काफी रोष देखने को मिला. वार्ड पंच जोगाराम सारण ने बताया कि हर साल बरसात में चेराई, महादेव नगर और पांचला खुर्द क्षेत्र जलमग्न हो जाता है. हजारों बीघा फसल बर्बाद होती है और कच्चे-पक्के मकानों में दरारें पड़ जाती हैं और लोग खतरे में जीवन जीते हैं. 

इन जिलों में सामने आए हादसे

राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. पाली में गणपति विसर्जन के दौरान दो युवक बांडी नदी में बह गए. विजय सिंह (35) और ललित सैन (32) की तलाश जारी है. वहीं भीलवाड़ा के शाहपुरा में पानी में एक कार बह गई. इसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा युवक पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा सका. वहीं नसीराबाद में दो मंजिला जर्जर मकान ढह गया. वहीं नसीराबाद नांदला मार्ग पर पानी के बहाव में एक वैन बह गई, जिसके बाद इसमें सवार लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई. वहीं सिरोही जिले में एक जीप नदी में गिर गई, जिसके बाद चालक ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई. 

