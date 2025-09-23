विज्ञापन
NDTV ला रहा है आपके लिए कुछ GOOD, सज चुका है मंच, आज रात 8 बजे उठेगा पर्दा

नई शुरुआत. नया अंदाज! ALL GOOD के साथ. NDTV पर दिखेगा एक नया ‘लुक’, जिसमें आपके लिए ‘GOOD’ की गारंटी है! आज रात 8 बजे उठ रहा है पर्दा...

नई दिल्ली:

GOOD की पूरी गारंटी के साथ NDTV ग्रुप ला रहा कुछ खास. मंच सज चुका है. बस पर्दा उठने वाला है. कुछ वक्त की बात है. आज रात 8 बजे आ रही यह गुड न्यूज. यह नई शुरुआत नए अंदाज में होगी. ALL GOOD के साथ होगी. NDTV पर नया लुक लेते हुए होगी.

NDTV के दर्शकों के लिए यह सरप्राइज है. इसलिए हमने पर्दा थोड़ा सा उठाया है. झलक थोड़ी सी दिखलाई है. हम सीधे भी आपको इसकी जानकारी दे सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार का मजा कुछ और ही होता है. तो बस इंतजार खत्म होने ही वाला है. चलिए तब तक इस GOOD न्यूज की एक झलक देखिए... 

