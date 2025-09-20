अरे गजब! Google पर अभी से लग गया सूर्य ग्रहण, स्क्रीन पर दिख रहा ये कमाल का जादू

चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्य ग्रहण लगने वाला है. 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा, जिसे लेकर लोग गूगल पर कई तरह की चीजें सर्च कर रहे हैं. अब भले ही सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा हो, लेकिन गूगल पर अभी से इसे आप देख सकते हैं. गूगल ने अपने पेज पर एक दिलचस्प चीज की है, जिसे देखकर आपको भी हैरानी होगी. आइए जानते हैं कि कैसे आप गूगल पर लगा ये सूर्य ग्रहण देख सकते हैं.

गूगल ने किया ये काम

दरअसल गूगल हर बार की तरह इस बार भी अपने पेज पर कीवर्ड से जुड़ा इफेक्ट डाल रहा है. यानी जैसे ही आप गूगल पर सूर्य ग्रहण टाइप करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर अचानक ग्रहण लग जाएगा, यानी कुछ सेकेंड के लिए स्क्रीन हल्की हो जाएगी. जितनी बार आप गूगल पर Solar Eclipse या फिर सूर्य ग्रहण टाइप करेंगे, उतनी बार आपकी स्क्रीन पर ये जादू नजर आएगा.

हालांकि ये पहली बार नहीं है जब गूगल ने ऐस कुछ किया हो, तमाम बड़े दिनों या इवेंट्स पर गूगल ऐसा ही इफेक्ट डालता है. जैसे वैलेंटाइन डे के मौके पर स्क्रीन रेड हार्ट से भर जाती है, वहीं होली के मौके पर फूलों की बारिश नजर आती है. अब सूर्य ग्रहण के मौके पर भी गूगल ने कुछ ऐसा ही इफेक्ट डाला है.

कब लगेगा सूर्य ग्रहण?

इस बार सूर्य ग्रहण आंशिक तौर पर लगने जा रहा है, यानी भारत में इसे नहीं देखा जा सकता है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भारत में इसके सूतक नियम भी नहीं लागू होंगे. हालांकि कुछ जगह लोग नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए पूजा-पाठ करते हैं. 21 सितंबर की रात 11 बजे से ये शुरू होगा और 22 सितंबर की सुबह करीब 3 बजकर 23 मिनट पर खत्म हो जाएगा. यानी इस बार सूर्य ग्रहण करीब चार घंटे का लगेगा. न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में इसे देखा जा सकता है.