आज महालया का दिन है, माना जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत महालया के दिन से ही हो जाती है और समापन विजयादशमी के दिन होता है. महालया के दिन पवित्र मंत्र उच्चारण से मां दुर्गा को निमंत्रण दिया जाता है. महालया अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा पर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा में महालया का विशेष स्थान होता है. महालया के दिन से ही दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है. पश्चिम बंगाल में महालया बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है. यह खगोलीय दृष्टि से यह एक अद्भुत घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता.

