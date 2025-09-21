आज महालया का दिन है, माना जाता है कि नवरात्रि की शुरुआत महालया के दिन से ही हो जाती है और समापन विजयादशमी के दिन होता है. महालया के दिन पवित्र मंत्र उच्चारण से मां दुर्गा को निमंत्रण दिया जाता है. महालया अमावस्या के अगले दिन यानी प्रतिपदा पर शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है. शारदीय नवरात्रि की दुर्गा पूजा में महालया का विशेष स्थान होता है. महालया के दिन से ही दुर्गा पूजा का प्रारंभ होता है. पश्चिम बंगाल में महालया बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण आज लगने जा रहा है. यह खगोलीय दृष्टि से यह एक अद्भुत घटना है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं में सूर्य ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता.
सूर्य ग्रहण की क्या है टाइमिंग
सूर्य ग्रहण एक अद्भुत खगोलीय घटना है, सूर्य ग्रहण तब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है और सूर्य का कुछ या पूरा हिस्सा ढक जाता है. वहीं धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण तब होता है, जब राहु और केतु सूर्य को अपना ग्रास बना लेते हैं, जिससे कुछ समय के लिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता. आज लग रहा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आंशिक होगा. भारतीय समयानुसार यह ग्रहण रात 10 बजकर 59 मिनट पर शुरू होगा. मध्यकाल रात 1 बजकर 11 मिनट पर आएगा और समाप्ति सुबह 3 बजकर 23 मिनट पर होगी.
आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण
आज इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण होगा. इस दिन सर्वपितृ अमावस्या भी है, जो पितृ पक्ष का आखिरी दिन माना जाता है. चूंकि इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत चंद्र ग्रहण से हुई थी और अंत सूर्य ग्रहण से हो रहा है.
आज से महालया का शुभारंभ
आज से महालया का शुभारंभ हो गया है, जो बंगाली संस्कृति में देवी दुर्गा के आगमन का प्रतीक माना जाता है. महालया के दिन चंडी पाठ और मंत्रोच्चार के साथ देवीपक्ष की शुरुआत हो जाती है. इस दिन लोग अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं और मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं. महालया न केवल धार्मिक आस्था का पर्व है, बल्कि यह सांस्कृतिक उत्सवों और सामाजिक एकता का भी संदेश देता है.