Surya Grahan 2026: कब लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण? जानें किसकी संवरेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

Solar Eclipse 2026 Date And Time: साल 2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी 2026 की शाम को 05:31 बजे लगेगा. यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ेगा और कुंभ राशि में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र भी पीड़ित होंगे. कुंभ राशि कालपुरुष की 11वीं राशि है. कर्क लग्न उदय हो रहा है और वहां से अष्टम स्थान जो कि आयु का भी होता है, पीड़ित होगा. ऐसे में कर्क राशि वा​लों को खास ध्यान रखना होगा. यदि उनकी दशा स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल है तो किसी गंभीर बिमारी का संकेत देते हैं, पर आयु की हानि नहीं है क्योंकि गुरु मिथुन राशि से कुंभ को देखता है और बृहस्पति नवमेश भी है. मेष से लेकर मीन लग्न तक पर आखिर ग्रहण का क्या कुछ पड़ेगा प्रभाव, विस्तार से बता रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारतीय विद्या भवन के के. एन. राव ज्योतिष संस्थान में कार्यरत ज्योतिष विभाग के वरिष्ठ संकाय सदस्य (Senior Faculty) अनिल कुमार.

मेष (Aries)

मेष लग्न के लिए सूर्य ग्रहण 5/11 भाव में पड़ रहा है तो पढ़ाई-लिखाई करने वाले छात्र और संतान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी. मेष लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा. यदि दशा भी प्रतिकूल है तो सतर्क रहें.

मेष लग्न के लिए उपाय: गीता के 15वें अध्याय का कुछ दिन पाठ करें.

वृषभ (Taurus)

वृष लग्न के लिए सूर्य ग्रहण 4/10 भावों में है तो 10वां भाग थोड़ा पीड़ित है. यदि दशा ठीक है तो राजयोग भी फलीभूत हो सकता है, लेकिन यह विवादों से घिरा रहेगा. वहीं दशाओं के प्रतिकूल होने पर करियर में पद से हटाए जाने और विवाद की आशंका बनी रहेगी.

वृष लग्न के लिए उपाय: प्रतिदिन माता कात्यायनी की पूजा करें.

मिथुन लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण 3/9 भावों में पड़ रहा है. नवम भाव पिता का, धर्म का, लंबी यात्राओं का भी होता है. यदि दशाएं अनुकूल हैं तो धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी. विदेश से आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, परंतु यदि दशाएं प्रतिकूल हैं तो भाई-बहनों और पिता के साथ विवाद हो सकता है. धन की हानि की आशंका भी बनी रहेगी.

मिथुन लग्न के लिए उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदि​न करें.

कर्क (Cancer)

कर्क लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण 2/9 भावों में पड़ रहा है. ऐसे में कुटुंब, आयु आदि के लिए अशुभ कहा जाएगा. यदि दशाएं प्रतिकूल हैं तो कोई गंभीर बीमारी का भी योग है, लेकिन दशाएं शुभ हैं तो अचानक रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

कर्क लग्न के लिए उपाय: प्रतिदिन महामृत्यंजय मंत्र का जप करें.

सिंह (Leo)

सिंह लग्न वालों के लिए वैवाहिक जीवन व व्यवसाय में साझेदारी के लिए साल का पहला सूर्यग्रहण बुरा साबित हो सकता है. दशाएं खराब हैं, तो इसका सेहत पर भी असर पड़ सकता है. यदि दशाएं अनुकूल हैं तो ये सब एक हवा के झोंके की तरह जीवन में आएगा और निकल जाएगा.

सिंह लग्न के लिए उपाय: भगवती स्तोत्र का नियमित रूप से 3 बार पाठ करें.

कन्या (virgo)

कन्या लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण 6/12 भावों में हो रहा है. जिसके कारण इस लग्न के लोग विवादों से घिरे रह सकते हैं. सूर्य ग्रहण के प्रभाव से मानहानि की आशंका रहेगी. कोई कानूनी कार्यवाही का भी संकेत मिलता है, लेकिन यदि दशा अनुकूल है तो नौकरी इत्यादि में बदलाव का संकेत व विदेश से लाभ मिलता दिखाई पड़ता है.

कन्या लग्न के लिए उपाय : विष्णु सहस्त्रनाम का 67 नंबर का श्लोक प्रतिदिन 32 बार पाठ करें.

तुला (Libra)

तुला लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण 5/11 भावों में पड़ रहा है. चूंकि पंचम भाव बुद्धि का, संतान और विद्या का भी होता है, इसलिए तुला लग्न वालों की बुद्धि भ्रमित हो सकती है. यदि दशाएं अनुकूल हैं तो कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा. तरक्की मिलेगी लेकिन इस लग्न के लोगों को फैसले बहुत सोच-समझकर लेना होगा. यदि दशा प्रतिकूल है तो कोई गलत फैसला इस लग्न से जुड़े व्यक्ति के लिए अवनति का कारण बन सकता है. धन हानि की आशंका बनी रहेगी.

तुला लग्न के लिए उपाय: ​प्रतिदिन लिंगाष्टकं स्तोत्र और सूर्याष्टकं का पाठ करें.

वृश्चिक (Scorpio)

वृश्चिक लग्न वालें के लिए यह सूर्य ग्रहण 4/10 में पड़ रहा है. इसके प्रभाव के चलते घर की शांति भंग होने की आशंका दिख रही है. यदि दशा प्रतिकूल है तो मकान, जायदाद, वाहन आदि के सुख में कमी होती नजर आती है. चोट लगने की आशंका रहेगी. यदि दशा अनुकूल है और विदेश से जुड़ा कोई कार्य करते हैं तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी. जमीन-जायदाद से भी लाभ हो सकता है.

वृश्चिक लग्न के लिए उपाय : अष्टलक्ष्मी का प्रतिदिन 3 बार पाठ करें.

धनु (Sagittarius)

धनु लग्न वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण 3/9 भावों में हो रहा है. ऐसे में यदि इस लग्न वाले किसी जातक की यदि दशाएं प्रतिकूल हैं तो वे यात्रा के दौरान सावधानी रखें और इस दौरान कोई नया कार्य न शुरू करें. छोटे भाई-बहनों से वाद-विवाद करने से बचें. यदि दशाएं अनुकूल हैं तो सोशल मीडिया से संबंधित कार्य में लाभ की संभावनाएं बनेंगी. वाणी से संबंधित काम करने वालों को भी लाभ की प्राप्ति होगी.

धनु लग्न के लिए उपाय: कालभैरवाष्टकं स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ और गणपति की उपासना करें.

मकर (Capricorn)

मकर लग्न के लिए यह सूर्य ग्रहण 2/8 भाव में पड़ रहा है. बैंक में हर प्रकार से पैसा बचाने की कोशिश करें. कुटुंब से मेल-मिलाप बनाए रखें. वाणी पर संयम रखें. यदि दशा प्रतिकूल है तो बैंक में जमा पूंजी के खर्चे का योग है. विदेश यात्रा अथवा बीमारी आदि पर धन खर्च हो सकता है. यदि दशाएं अनुकूल हैं तो संपत्ति जो विवाद में फंसी हैं, उसके मिलने का भी योग है. अचानक आय के साधन बढ़ सकते हैं.

मकर लग्न के लिए उपाय: प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें तथा नारायण कवच का 3 बार पाठ करें.

कुंभ (Aquarius)

साल का पहला सूर्य ग्रहण कुंभ लग्न में ही पड़ रहा है. बड़ी ही असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है. यदि दशा प्रतिकूल है तो वैवाहिक जीवन में संशय पैदा होता दिखाई दे रहा है. अलगाव की स्थिति बन रही है. यदि दशाएं अनुकूल है तो समान में मान-सम्मान बढ़ेगा. यदि कोई मुकदमा है तो उसमें जीत होगी. दुश्मन परास्त होंगे.

कुंभ लग्न के के लिए उपाय: वृंदावन में कात्यायनी माता के दर्शन करें. प्रतिदिन देवी दुर्गा के 32 नामों का पाठ करें.

मीन लग्न से 6/12 भाव में पड़ रहा है और एक अनिष्ट की ओर संकेत करता है. यदि दशाएं प्रतिकूल हैं तो खर्च बढ़ेंगे. भूमि-भवन का विवाद बढ़ सकता है, लेकिन यदि दशाएं अनुकूल हैं तो शुभ कार्यों में खर्चा होगा. घर में कोई उत्सव हो सकता है. विदेश यात्राओं से लाभ हो सकता है. यदि किसी की विवाह की उम्र है और दशा भी विवाह से संबंधित है तो जीवनसाथी विदेश से हो सकता है.

मीन लग्न के लिए उपाय: दत्तात्रेय स्तोत्र का पाठ करें. शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)