लद्दाख से दिल्ली प्रदर्शन करने आ रहे थे सोनम वांगचुक, सिंघु बॉर्डर पर पुलिस ने किया डिटेन

दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) को हिरासत में ले लिया है. सोनम वांगचुक के साथ साथ लगभग 130 लोग दिल्ली की तरफ प्रोटेस्ट करने आ रहे थे. हरियाणा से जैसे ही दिल्ली में सोनम वांगचुक दाखिल हुए दिल्ली पुलिस ने सिंधु बोर्डर पर सभी को हिरासत में ले लिया. दिल्ली पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सोनम समेत सभी को हिरासत में लिया है.

हिरासत में लिए गए सभी लोगों को अलग अलग पुलिस स्टेशन में रखा गया है. आज ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली के कई इलाकों में BNNS की धारा 163 लगाई है. जिसके बाद 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ जमा होने पर पाबंदी है, प्रोटेस्ट करने पर पाबंदी है.

I AM BEING DETAINED...

along with 150 padyatris

at Delhi Border, by a police force of 100s some say 1,000.

Many elderly men & women in their 80s and few dozen Army veterans...

Our fate is unknown.

We were on a most peaceful march to Bapu's Samadhi... in the largest democracy… pic.twitter.com/iPZOJE5uuM