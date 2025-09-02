हिमाचल प्रदेश में समय से पहले बर्फबारी, तापमान में आई तेज गिरावट

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी जिलों कुल्लू, मनाली, चंबा और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, यह बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण समय से पहले हुई है, जो हिमालयन रेंज में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित कर रहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते राज्य में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है.

विशेष रूप से कुल्लू, मनाली, चंबा और लाहौल-स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों में उत्साह तो है, लेकिन स्थानीय जनजीवन पर इसका असर भी देखा जा रहा है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.