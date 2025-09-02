विज्ञापन
विशेष लिंक

हिमाचल प्रदेश में समय से पहले बर्फबारी, तापमान में आई तेज गिरावट

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते राज्य में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है.

Read Time: 2 mins
Share
हिमाचल प्रदेश में समय से पहले बर्फबारी, तापमान में आई तेज गिरावट
  • हिमाचल के कुल्लू, मनाली, चंबा और लाहौल-स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है जो समय से पहले दर्ज की गई है.
  • मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमालयन क्षेत्र में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है.
  • तापमान में लगभग छह से सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट के कारण प्रदेश में ठंड ने समय से पहले दस्तक दी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हिमाचल प्रदेश के ऊपरी जिलों कुल्लू, मनाली, चंबा और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, यह बर्फबारी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण समय से पहले हुई है, जो हिमालयन रेंज में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश को प्रभावित कर रहा है.

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है. इसके चलते राज्य में ठंड ने समय से पहले दस्तक दे दी है.

विशेष रूप से कुल्लू, मनाली, चंबा और लाहौल-स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटकों में उत्साह तो है, लेकिन स्थानीय जनजीवन पर इसका असर भी देखा जा रहा है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और ऊंचाई वाले इलाकों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Himachal Pradesh News, Himachal Pradesh Rain, Himachal Pradesh Snowfall
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com