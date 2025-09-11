भारत में कितना बड़ा है सांप के जहर का कारोबार? करोड़ों तक पहुंचती है कीमत

Snake Venom Price: उत्तराखंड के रुड़की से करीब 86 जहरीले सांप बरामद किए गए हैं, जिन्हें जहर के कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. इन सांपों में कोबरा से लेकर रसल्स वाइपर जैसे सांप हैं. एक गुप्त सूचना पर वन विभाग की टीम खंजरपुर स्थित एक गोदाम में छापेमारी के लिए पहुंची, जिसके बाद वहां का नजारा देखकर सब हैरान रह गए. ऐसे में आइए जानते हैं कि सांपों के जहर का ये कारोबार कितना बड़ा है और किन सांपों का जहर सबसे ज्यादा महंगा बिकता है.

क्यों होती है सांपों की तस्करी?

दुनियाभर में जहरीले सांपों की तस्करी बड़ी मात्रा में होती है, भारत में भी इसका बाजार काफी बड़ा है. जितने ज्यादा जहरीले सांप हों, उनकी तस्करी उतनी ज्यादा होती है. इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है और करोड़ों रुपये मिलते हैं. यही वजह है कि लोग जहरीले सांपों को पकड़कर उनका जहर निकालने का काम करते हैं.

कितना महंगा बिकता है ये जहर?

किसी भी जहरीले सांप के जहर की कीमत सोने से भी ज्यादा है. कोबरा और रसल्स वाइपर जैसे सांपों के जहर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 से 15 हजार रुपये प्रति ग्राम है. यानी अगर किसी के पास 100 ग्राम भी जहर है तो उसकी कीमत लाखों रुपये में होगी. सांप के जहर का इस्तेमाल कई महंगी दवाओं में होता है, इसके अलावा इसे नशे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है.

सांप का जहर अल्जाइमर, पार्किंसन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों की दवा में इस्तेमाल होता है.

सांप के जहर से ही एंटीवेनम (सांप या किसी दूसरे जहर को बेअसर करने वाली दवा) बनाया जाता है.

कुछ नई दवाएं बनाने के प्रयोग में भी सांप के जहर का इस्तेमाल होता है.

कुछ खास प्रजाति के सांपों के जहर की कीमत 2 से 3 करोड़ प्रति लीटर तक हो सकती है.

भारत के सबसे जहरीले सांप

भारत के सबसे जहरीले सांपों की बात करें तो इसमें सबसे ऊपर किंग कोबरा का नाम आता है. कोबरा अगर एक बार काट ले तो इंसान या किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन होता है. इसका जहर तेजी से शरीर में फैसला है और कुछ ही मिनटों में मौत हो जाती है. कोबरा के बाद रसल्स वाइपर सबसे खतरनाक होते हैं, ये अपने चकत्ते वाले रंग के चलते छिपने में माहिर होते हैं. इनके अलावा स्पैक्टेकल्ड कोबरा, सॉफ्ट स्केल्ड वाइपर, कामनक्रेट और पैटवाइपर जैसे जहरीले सांप भी भारत में पाए जाते हैं.

दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर Inland Taipan का नाम आता है. इसके एक बार निकले जहर से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है. इस सांप के जहर की कीमत सबसे ज्यादा है. इसके बाद किंग कोबरा, 4. Banded Krait, टाइगर स्नेक, बूम्सलैंग और ब्लैक मांबा जैसे सांप आते हैं.