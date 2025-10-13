ताजमहल परिसर में आग लगने के बाद दिख रहा धुआं-धुआं, वीडियो आया सामने

आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. यह आग दक्षिणी गेट के पास लगी, जिससे कुछ देर के लिए वहां धुआं फैल गया और अफरा-तफरी मच गई. हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ. सूत्रों के मुताबिक, आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक लाइन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. जैसे ही धुआं उठता दिखा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के कर्मचारियों ने तुरंत टोरेंट पावर कंपनी को सूचना दी. बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई और मरम्मत कार्य शुरू किया गया.

गौरतलब है कि 2018 से ताजमहल के दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश बंद है, इसलिए आग लगने के समय वहां भीड़ नहीं थी. फायर ब्रिगेड और ASI की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा की पूरी जांच की. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. वीडियो में दक्षिणी गेट के पास हल्का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसे देख लोग चिंता में पड़ गए.

