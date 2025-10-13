इंस्टाग्राम पर Hi, फिर वीडियो कॉल, 2 बच्चों की मां 16 साल के प्रेमी के साथ फरार, कहानी दिमाग भन्ना देगी

प्यार की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आई यह प्रेम-कहानी सुन कर आप कहेंगे, "ये तो हद ही हो गई! यहां दो बच्चों की मां ब्यूटी पार्लर मालकिन एक 16 साल के नाबालिग लड़के के साथ फरार हो गई है. कहा जा रहा है कि यह 'इश्क़' की शुरुआत भी आज के जमाने के हिसाब से हुई—जी हां, इंस्टाग्राम पर!

ऑनलाइन मुलाकात, ऑफलाइन फरार

कहानी की मुख्य नायिका, जिसके पति का निधन हो चुका है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए तिवारीपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं. शायद ज़िन्दगी में थोड़ी उदासी थी, तो उन्होंने 'सोशल मीडिया' का सहारा लिया. और यहीं, उसकी मुलाक़ात हुई एक 'ट्यूशन जाने वाले' 16 वर्षीय युवक से.

जानकारी के मुताबिक , तीन-चार महीने पहले हुई यह दोस्ती कब 'पहला प्यार' बन गई, पता ही नहीं चला. वीडियो कॉल पर बात शुरू हुई, मुलाक़ातें हुईं, और जल्द ही यह 'ऑनलाइन लव' इतना परवान चढ़ा कि नाबालिग लड़का अपने घर-परिवार को भूलकर पार्लर वाली महिला के पास ही रहने लगा. उसने मां-बाप के पास घर भी जाना बंद कर दिया था.

पहली बार 'पर्दाफ़ाश', फिर भी नहीं माने

जब लड़का घर से गायब हुआ तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई. पुलिस ने सर्विलांस का इस्तेमाल किया, और युवक को खोजकर वापस परिजनों को सौंप दिया. घर वालों ने बहुत समझाया कि "बेटा, यह उम्र पढ़ाई की है, प्यार-व्यार बाद में." उन्होंने महिला को भी 'बच्चों की सौगंध' देकर समझाया, पर प्यार तो आखिर प्यार है, कहां किसी की सुनता है. समझाने-बुझाने का कोई फायदा नहीं हुआ. प्यार का 'बुखार' इतना तेज़ था कि, 6 दिन पहले, यह 'इंस्टाग्राम वाली जोड़ी' अचानक गायब हो गई.

मां का आरोप: "मौसी और परिजन भी शामिल"

तिवारीपुर थाने में नाबालिग की मां ने FIR दर्ज कराई है. उन्होंने आरोप लगाया है कि दो बच्चों की मां, जो उम्र में उनके बेटे से काफी बड़ी है, बहला-फुसलाकर उनके नाबालिग बेटे को भगा ले गई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस कांड में महिला की मौसी और अन्य परिजन भी शामिल हैं. "मेरे बच्चे के साथ अनहोनी हो सकती है," कहते हुए उन्होंने जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

पुलिस कर रही है जांच, गिरफ्तारी का दावा

इस संबंध में, थाना प्रभारी तिवारीपुर पंकज सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि महिला के पति की मौत हो चुकी है. उन्होंने कहा कि, "मामला छह दिन पुराना है. परिजनों ने भगाने का आरोप लगाया है, जांच चल रही है. जल्द ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा."

गोरखपुर से अबरार अहमद की रिपोर्ट