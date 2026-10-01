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कौन हैं स्मिता ठाकरे, जिन्होंने सीता माता का जिक्र कर गयाजी में अपने ससुर बालासाहेब का पिंडदान किया

बिहार के गयाजी में श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व है. इसी कारण बाला साहेब ठाकरे की बहू उनका पिंडदान करने पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि वो धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से ही पिंडदान करने आईं हैं.

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कौन हैं स्मिता ठाकरे, जिन्होंने सीता माता का जिक्र कर गयाजी में अपने ससुर बालासाहेब का पिंडदान किया
स्मिता ठाकरे ने बाला साहेब की सोच को आगे बढ़ाने की बात कही है.
  • स्मिता ठाकरे बाला साहेब के मंझले बेटे की पत्नी हैं.
  • स्मिता ठाकरे के पति राजनीति से दूर रहते हैं.
  • स्मिता ठाकरे ने बताया कि आचार्यों ने उन्हें बताया है कि माता सीता ने अपने ससुर का पिंडदान किया था.
क्या स्मिता ठाकरे राजनीति में नई शुरुआत करने वाली हैं?

स्मिता ठाकरे ने बिहार के गयाजी में अपने ससुर और शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे और अपने पिता मधुकर चित्रे के लिए पिंड दान और श्राद्ध की रस्में निभाईं. मंगलवार को विष्णुपाद मंदिर पर सभी रस्में निभाई गईं. स्मिता अपने 'आचार्य' (पुजारी) के साथ मंदिर पहुंचीं और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच तर्पण, पूजा और अन्य रस्में पूरी कीं. रस्में पूरी होने के बाद, गयाजी में ठाकरे परिवार के पुजारी मोहन लाल बारिक ने उन्हें आशीर्वाद दिया.

महिला होकर क्यों किया पिंड दान?

समारोह के बाद बात करते हुए, स्मिता ठाकरे ने कहा कि वह बालासाहेब ठाकरे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने और उनसे हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगने गयाजी आई थीं. उन्होंने कहा कि वह बालासाहेब द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने और सनातन धर्म तथा हिंदू राष्ट्र के उनके विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी. ठाकरे ने बताया कि शुरू में उन्हें बताया गया था कि महिलाएं 'पिंड दान' नहीं करती हैं, जिसके बाद उन्होंने आचार्यों से इस बारे में जानकारी ली. तब आचार्यों ने उन्हें माता सीता द्वारा राजा दशरथ के लिए 'पिंड दान' करने की धार्मिक कथा के बारे में बताया.

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धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गयाजी में 'श्राद्ध' और 'पिंड दान' करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है. चल रहे पितृ पक्ष मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, जो अपने पूर्वजों के लिए रस्में निभाने के लिए फल्गु नदी, विष्णुपाद मंदिर और विभिन्न 'पिंड वेदियों' पर जा रहे हैं.

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स्मिता ठाकरे कौंन हैं?

बाल ठाकरे के तीन बेटे थे. उनके सबसे बड़े बेटे बिंदुमाधव ठाकरे की सड़क दुर्घटना में 20 अप्रैल 1996 को मौत हो गई थी. दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे राजनीति और परिवार से दूर रहे. स्मिता ठाकरे इन्हीं की पत्नी हैं. वहीं तीसरे और सबसे छोटे उद्धव ठाकरे हैं और यही बाल ठाकरे की विरासत संभाल रहे हैं. उद्धव ठाकरे की पत्नी का नाम रश्मि ठाकरे है.

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