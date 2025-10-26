विज्ञापन
केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर सोमवार को शाम 4:15 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है.

बंगाल, असम, केरल... देशव्यापी SIR के पहले चरण में इन 10 राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन, ECI की PC कल

पूरे देश में वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है. ये प्रक्रिया चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में करीब 10 राज्यों में वोटर लिस्ट का रिवीजन होगा. इस सिलसिले में चुनाव आयोग सोमवार 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. 

जानकारी के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव आयोग देशव्यापी एसआईआर को लेकर सोमवार को शाम 4:15 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. इस दौरान वोटर लिस्ट रिवीजन के महत्वपूर्ण अभियान की तारीखों की घोषणा की जा सकती है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया SIR प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा. इसके पहले चरण में लगभग 10 राज्यों को शामिल किया जाएगा. इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी प्रमुख हैं. इनके अलावा कई अन्य राज्यों में भी पहले चरण में मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण किया जाएगा. 

खबर अपडेट की जा रही है. 

