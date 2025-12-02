विज्ञापन
Exclusive: कांग्रेस की बैठकों से क्यों नदारद दिखे रहे थे शशि थरूर, NDTV को बताई ये वजह

कांग्रेस नेता शशि थरूर 18 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और खरगे द्वारा बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. तब थरूर दिल्ली में ही थे लेकिन बताया गया कि उनकी सेहत खराब है.  रोचक बात यह थी बीती शाम थरूर एक अख़बार के कार्यक्रम में मौजूद थे जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया.

नई दिल्ली:

क्या दिग्गज नेता शशि थरूर कांग्रेस आलाकमान से दूरी बना रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दो हफ्तों में कांग्रेस की दो अहम बैठकों से थरूर गैर हाजिर दिखे थे. सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने को लेकर रविवार शाम कांग्रेस संसदीय दल की स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक सोनिया गांधी के आवास पर हुई जिसमें राहुल गांधी , खरगे समेत अन्य नेता शामिल हुए लेकिन थरूर नहीं पहुंचे थे. आज जब उनसे इस बारे में एनडीटीवी के रिपोर्टर ने सवाल पूछा तो उन्होंंने इसका जवाब दिया.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस ने नये मोबाइल हैंडसेट में संचार साथी ऐप पहले से मौजूद होने के निर्देश को 'असंवैधानिक' बताया

कांग्रेस की बैठकों की दूरी पर क्या बोले थरूर

कांग्रेस बैठकों और कार्यक्रमों से अपनी अनुपस्थिति को लेकर शशि थरूर ने NDTV से बात करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी मां का 90वां जन्मदिन था, जिस वजह से मैं बैठक में शामिल नहीं हो सका. मैंने कांग्रेस नेतृत्व को बताया था कि मैं बैठक में भाग नहीं ले सकूंगा. संसद में आज SIR मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध से दूरी बनाने पर पूछे गए सवाल पर थरूर ने सीधा जवाब देने से परहेज किया. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर ज्यादा सोचना चाहिए. मैं हर रोज सांसद आ रहा हूं.

ये भी पढ़ें ; 'पूतना' का भेष, गले में कफ सिरप की माला... MP विधानसभा सत्र में कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन

क्यों शशि थरूर पर संसद में नजरें

इससे पहले थरूर 18 नवंबर को एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी और खरगे द्वारा बुलाई गई पार्टी की अहम बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. तब थरूर दिल्ली में ही थे लेकिन बताया गया कि उनकी सेहत खराब है.  रोचक बात यह थी बीती शाम थरूर एक अख़बार के कार्यक्रम में मौजूद थे जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया. थरूर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के भाषण की तारीफ़ भी की थी जबकि पीएम ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा था.  अब नज़रें संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान थरूर के बयानों पर रहेंगीं. 

