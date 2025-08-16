सॉरी, मां-पापा आपकी मदद नहीं कर पाया... शारदा यूनिवर्सिटी के B.Tech स्टूडेंट ने किया सुसाइड

Sharda University Student Suicide: ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी के एक बीटेक छात्र ने सुसाइड कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार 15 अगस्त की रात छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में चादर का फंदा बनाकर फांसी लगा ली. छात्र की पहचान शिवम डे के रूप में हुई है. वह बीटेक फाइनल ईयर का छात्र था. थाना नालेज पार्क पुलिस ने छात्र के शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. छात्र बिहार के पूर्णिया जिले के मधुबनी का रहने वाला था.



छात्र का सुसाइड नोट भी मिला है. जिसमें छात्र ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं बताया है. लेकिन माता-पिता के लिए लिखा है कि सॉरी मैं आपके ओल्ड एज में मदद नहीं कर पाया.

सुसाइड नोट में तनाव के कारण जान देने की बात

छात्र के सुसाइड की जानकारी मिलने पर पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. जहां सुसाइड नोट मिला है. जिसमें तनाव और दबाव के कारण सुसाइड करने की बात कही गई और इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, पुलिस ने मामले जांच शुरू कर दी है.

'मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं, यह दुनिया मेरे लिए नहीं है'

बीटेक छात्र शिवम डे ने सुसाइड नोट में लिखा है... जब आप यह पढ़ रहे होंगे मैं मर चुका हूंगा. मेरी मौत का यह निर्णय मेरा है, इसमें कोई और शामिल नहीं है. यह दुनिया मेरे लिए नहीं है. मैं किसी काम का नहीं हूं.. मैं पुलिस से भी अनुरोध करता हूं कि मेरी मृत्यु के लिए किसी को जिम्मेदार न माना जाए...

छात्र के कमरे से बरामद सुसाइड नोट.

सुसाइड नोट में लिखा- उन सभी को सॉरी, जो मुझे प्यार करते थे



छात्र ने आगे लिखा कि मैं उन सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं जो मुझे प्यार करते थे, सॉरी.. मां-पापा आपके ओल्ड इस में आपका मदद नहीं कर पाया. मैं और तनाव और प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था. लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है मैं अपने मृत्यु के बाद किसी का पीछा नहीं करूंगा.

पिता बोले- कॉलेज ने नहीं बताया कि दो साल से पढ़ने नहीं आ रहा

सुसाइड नोट मिलने के बाद शिवम डे के पिता आहत है, उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी, जब जो फीस ले रहे रही, उनकी रिस्पॉन्सिविटी बनती है कि घर पर इन्फॉर्म करें या लोकल गार्डियन को इन्फॉर्म करे कि शिवम इतने सालों से क्या इतने दिनों से वो कॉलेज नहीं पहुँच रहा है.

सुसाइड करने वाले छात्र शिवम डे की फाइल फोटो.

शिवम के भाई ने बताया- फीस भरी जा रही थी, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता था

शिवम के पिता कार्तिक डे और उसके ममेरे भाई शुभांकर ने बताया कि कॉलेज से उसके सुसाइड के बारे में फोन आया था. यह भी पता चला कि शिवम दो साल से कॉलेज पढ़ाई करने नहीं आता था. शिवम के भाई ने कहा कि कॉलेज की फीस समय पर भरी जा रही थी. लेकिन कॉलेज वालों ने यह नहीं बताया कि शिवम दो साल से पढ़ने नहीं आ रहा है.

प्राइवेट हॉस्पिटल से पुलिस को मिली सुसाइड की सूचना

मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि थाना नॉलेज पार्क को निजी अस्पताल से मेमो से सूचना मिली थी कि नॉलेज पार्क के एक हॉस्टल में रहने वाले बीटेक के 24 साल के छात्र शिवम डे ने हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है.

मामले की छानबीन में जुटी है पुलिस

इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा हॉस्पिटल पहुंचकर पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है. पुलिस अधिकारीगण व फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया है. मृतक के परिजन मौके पर मौजूद है. अन्य कार्यवाही की जा रही है. इससे पहले भी शारदा यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने बीते दिनों सुसाइड कर लिया था. तब कॉलेज प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप लगे थे.

यह भी पढ़ें - टीचर ने प्रोजेक्ट फेंका, क्लास से निकाला... शारदा यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाली छात्रा की दोस्त ने क्या कुछ बताया?