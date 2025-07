टीचर ने प्रोजेक्ट फेंका, क्लास से निकाला... शारदा यूनिवर्सिटी में सुसाइड करने वाली छात्रा की दोस्त ने क्या कुछ बताया?

Sharda University Suicide Case: ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई कर रही छात्रा ज्योति की सुसाइड को लेकर शनिवार को पूरे दिन गहमागहमी बनी रही. शुक्रवार रात ज्योति ने हॉस्टल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. शनिवार को गुरुग्राम से पहुंचे ज्योति के परिजनों ने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, डीन, एचओडी सहित 7 लोगों पर मामला दर्ज कराने हुए उत्पीड़न और छात्रा को परेशान करने के आरोप लगाए. मामले में पुलिस ने दो प्रोफेसर को हिरासत में भी ले लिया है.

अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. यह खुलासा ज्योति के एक क्लासमेंट ने किया है. ज्योति की क्लासमेट ने ऑफ द कैमरा बताया कि उस दिन क्लास रूम में क्या कुछ हुआ था?

छात्रा के क्लासमेट्स ने बताया कि 18 जुलाई को क्लास में जब ज्योति ने प्रोजेक्ट फाइल जमा की तो महिला अध्यापक (जिसका नाम शैली हैं) उसने फाइल उठा कर मुंह पर फेंक दी और क्लास के सबसे आगे आपत्तिजनक टिप्पणी की. उसने आगे बताया कि दोनों ही अध्यापक जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे हैं, वे बेहद बदतमीज थे. अन्य छात्रों से भी इसी तरह बदतमीज़ी किया करते थे.

ज्योति के क्लासमेट्स ने आगे बताया कि सभी के एग्ज़ाम 22 जुलाई से होने है. 1 अगस्त को Viva होना हैं, जिसके लिए वो प्रोजेक्ट फाइल बना रही थी. सभी क्लासरूम में जगह-जगह कैमरे लगे हुए हैं, जिनको देखने से साफ़ हो जाएगा कि आख़िर उस दिन क्या हुआ था? माना जाता है कि इसी घटना के बाद ही छात्रा ने देर रात आत्महत्या कर ली.

मालूम हो कि शारदा विश्वविद्यालय में BDS सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति शर्मा ने शुक्रवार रात हॉस्टल के कमरे में पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. छात्रा ने सुसाइड नोट में भी कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए.

बताते चले कि ग्रेटर नोएडा के शारदा यूनिवर्सिटी में बीडीएस सेकंड ईयर की छात्रा ज्योति यूनिवर्सिटी के अंदर मंडेला हॉस्टल के 12 फ्लोर पर रूम में रहती थी. जानकारी के मुताबिक ज्योति में अपने असाइनमेंट पर ख़ुद ही सिग्नेचर कर दिए थे. ज्योति के प्रोफेसर इसी बात को लेकर नाराज थे, उसका असाइनमेंट जमा करा लिया गया था जिसके बाद ज्योति के माता पिता को यूनिवर्सिटी बुलाया गया.

बीडीएस के छात्रो में कैमरे के पीछे बताया कि इस बात से ज्योति परेशान थी. प्रोफेसर ने उसे क्लास से बाहर भी निकाल दिया था और उसे मेंटली हराश कर रहे थे. इन सब बातों से ज्योति डिप्रेशन में चली गई और उसने इस तरह का कदम उठाया. फिलहाल अब इस मामले में यूनिवर्सटी के तरफ़ से परिजनों को 5 दिन का समय दिया गया है. यूनिवर्सिटी की जाँच कमेटी 5 दिन में जाँच कर आगे का एक्शन लेगी.

Greater Noida, Uttar Pradesh: A 21-year-old BDS student died by suicide at Sharda University, leaving behind a suicide note with serious allegations against university faculty. Students and family members staged a protest inside the university campus pic.twitter.com/RBcRGjT9Dy

पढ़ने में कमजोर थी ज्योति, जैसे-तैसे फर्स्ट ईयर की पास



इस मामले में यह जानकारी भी सामने आई कि मृतक छात्रा पढ़ने में काफी कमजोर थी. फर्स्ट ईयर में भी उसे जैसे-तैसे प्रमोट कर पास किया गया. अब सेकेंड ईयर में भी उसे कोर्स समझ नहीं आ रहा था. उसने असाइनमेंट नोट पर जो 2 टीचर अरेस्ट हुए हैं उनके फर्जी साइन किए थे.

इसी बात को लेकर उनके माता-पिता को बीते सोमवार को बुलाया गया था. तब उन्हें सब कुछ बताया गया था. इसके बाद बात खत्म हो गई थी. फिर शायद कल छात्रा दोनों टीचरों से फिर से मिली है. वहां क्या बात हुई इसका पता नहीं है. इसके बाद रात में छात्रा ने ये कदम उठा लिया.

Greater Noida, Uttar Pradesh: In the Sharda University student suicide case, Associate Professors Sherry Vashisth and Mahendra Singh Chauhan have been arrested. Both have been suspended by the university pic.twitter.com/2HEmpQ1bto