महायुति में 'गठबंधन धर्म' पर सवाल! शिंदे-BJP तो एकजुट, पर अजित पवार का 'गेम प्लान' लीक!

महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति (BJP, शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की NCP) के भीतर एक दिलचस्प 'पवार प्लान' सामने आया है. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आने वाले महानगरपालिका चुनावों में अधिकांश जगहों पर एकजुट होकर लड़ने पर सहमति बना ली है, वहीं खबर है कि दूसरी तरफ, डिप्टी सीएम अजित पवार की पार्टी ने महायुति को दरकिनार करते हुए एक विचित्र चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है.

पवार प्लान

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कुछ स्थानीय निकाय चुनावों में महायुति से अलग होकर न सिर्फ अकेले चुनाव लड़ेगी, बल्कि कुछ चुनिंदा सीटों पर अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी NCP-शरदचंद्र पवार के साथ समझौता कर सकती है! इस पूरे “पवार प्लान” का केंद्र पश्चिमी महाराष्ट्र है. ये क्षेत्र परंपरागत रूप से पवार परिवार का सबसे बड़ा राजनीतिक गढ़ माना जाता है, जिसमें पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर जैसे जिले शामिल हैं. खबर है कि, अजित पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी, दोनों अपने-अपने राष्ट्रीय और राज्यीय गठबंधनों यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी से अलग होकर इन चुनिंदा सीटों पर एक साथ आ सकते हैं. इस जुगलबंदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ पवार परिवार के प्रभाव को क्षेत्र में जोड़कर रखना है. चूंकि स्थानीय निकाय चुनाव में व्यक्तिगत संबंधों और प्रभाव का सीधा जमीनी असर होता है, इसलिए दोनों पवार गुट साथ मिलकर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, भले ही उनकी विचारधारा और राज्य स्तरीय गठबंधन अलग-अलग हों. दोनों गुटों के साथ आने से पवार परिवार के कोर वोट बैंक खासकर शुगर बेल्ट और सहकारिता क्षेत्र का विभाजन रुक जाएगा. महायुति या महाविकास अघाड़ी के जटिल सीट-बंटवारे के झगड़ों से मुक्त होकर दोनों पवार गुट स्थानीय समीकरणों के आधार पर मजबूत उम्मीदवार उतार पाएंगे.

शिंदे और बीजेपी हैरान