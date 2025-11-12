Delhi Blast case: डॉ. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे हैं खुलासे- क्राइम ब्रांच ने कानपुर में पति से की पूछताछ

दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच में बड़ा मोड़ आया है. इस मामले की मास्टरमाइंड बताई जा रही डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं. अब क्राइम ब्रांच की टीम शाहीन के पूर्व पति डॉ. जफर हयात से पूछताछ कर रही है. टीम कानपुर के केपीएम अस्पताल पहुंची है, जहां डॉ. हयात कार्यरत हैं.

सूत्रों के मुताबिक, जांच एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि शाहीन के नेटवर्क और उसकी गतिविधियों के बारे में डॉ. हयात को कोई जानकारी थी या नहीं. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसके निजी रिश्तों से जुड़े लोग किसी तरह इस साजिश में शामिल थे.

डॉ. जफर हयात ने मीडिया से बातचीत में कहा, “मेरी शादी शाहीन से हुई थी, लेकिन 2012 में हमारा तलाक हो गया. उसके बाद से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा. मुझे नहीं पता था कि वह कहां है और क्या कर रही है. हमारे दो बच्चे हैं और दोनों मेरे साथ रहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि शाहीन धर्म के प्रति कभी कट्टर नहीं थी. “वह काफी लिबरल थी. उसका सपना था कि हम ऑस्ट्रेलिया या यूरोप में बसें. लेकिन हालात ऐसे बने कि हम अलग हो गए.

क्राइम ब्रांच की पूछताछ से यह साफ है कि एजेंसी शाहीन के पुराने रिश्तों और उसके जीवनशैली से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही है. जांच अधिकारी मानते हैं कि इस केस में अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. शाहीन की गिरफ्तारी के बाद यह भी सामने आया है कि उसने कई बार विदेश यात्रा की थी, जिससे उसके नेटवर्क पर सवाल उठ रहे हैं.

फिलहाल, क्राइम ब्रांच की टीम डॉ. हयात से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि शाहीन के जीवन में कब और कैसे बदलाव आया, जिसने उसे इस रास्ते पर ला खड़ा किया. जांच आगे बढ़ने के साथ और बड़े खुलासों की उम्मीद है.

