बड़ा खुलासा: इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन, लाल किला... दिल्ली पर 26/11 से बड़े हमले का प्लान था तैयार

दिल्ली के लालकिले के पास 10 नवंबर की शाम हुए धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह आतंकी साजिश जनवरी 2025 से चल रही थी और मॉड्यूल का मकसद मुंबई के 26/11 जैसे बड़े हमलों को अंजाम देना था. जांच में सामने आया है कि लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, गौरी शंकर मंदिर, प्रमुख रेलवे स्टेशन और बड़े शॉपिंग मॉल्स आतंकियों के निशाने पर थे. पुलिस का दावा है कि इस मॉड्यूल ने करीब 200 से अधिक शक्तिशाली IED तैयार करने की योजना बनाई थी, जिन्हें एक साथ दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के हाई-प्रोफाइल इलाकों में इस्तेमाल किया जाना था. धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक तनाव भड़काने की भी साजिश थी. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग के कुछ कट्टरपंथी डॉक्टरों ने ‘वाइट-कॉलर' कवर का फायदा उठाते हुए NCR में अपना नेटवर्क बनाया था.
