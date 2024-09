शगुन परिहार के पिता-चाचा की आतंकियों ने की हत्या, किश्तवाड़ से लड़ रही हैं चुनाव; जानें उनसे जुड़ी खास बातें

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के लिए आज 24 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. इस बार के विधानसभा चुनाव में यूं तो कई दिग्गज मैदान में है. लेकिन इसके बावजूद एक नाम ऐसा भी है, जिसका भले ही कोई बड़ा रसूख ना हो, मगर फिर भी उसकी चर्चा हो रही है. ये नाम है शगुन परिहार. बीजेपी ने किश्‍तवाड़ से शगुन परिहार (Shagun Parihar) को उम्‍मीदवार बनाया है. शगुन परिहार ने वोट डालने से पहले अपने घर पर पूजा-अर्चना की. शगुन परिहार के पिता अजीत परिहार और चाचा अनिल परिहार की नवंबर 2018 में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

VIDEO | Jammu and Kashmir Elections 2024: BJP candidate from #Kishtwar constituency Shagun Parihar offers prayers at her residence ahead of casting vote.



Shagun Parihar's father Ajit Parihar and uncle Anil Parihar were shot dead by terrorists in November, 2018.… pic.twitter.com/YBt76mfXih