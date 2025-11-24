कश्मीर में भयानक ठंड का आगाज, श्रीनगर में पार -3.2°C, मौसम का सबसे सर्द दौर शुरू

कश्‍मीर में जमा देने वाले मौसम का सबसे सर्द दौर शुरू हो गया है. कश्मीर घाटी में ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है. गर्मियों की राजधानी श्रीनगर में रविवार रात माइनस 3.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ, जो इस मौसम की सबसे ठंडी रात रही. मौसम विभाग के अनुसार, घाटी में ठंडक तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले दिनों में हालात और कड़े हो सकते हैं.

दक्षिण कश्मीर में पारा सबसे ज्यादा नीचे गया. पुलवामा में -5.0°C और शोपियां में -5.1°C रिकॉर्ड किया गया. ऊंचाई वाले इलाकों में स्थिति और कठोर है, जहां जोजिला में तापमान -16°C तक पहुंच गया. उत्तर और मध्य कश्मीर में भी न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे रहा. कुपवाड़ा का तापमान -3.2°C तो बडगाम का -3.4°C वही बारामूला में -4.6°C तो अवंतीपोरा, सोनमर्ग में -3.2°C और पंपोर में तापमान -4.5°C डिग्री रहा. श्रीनगर एयरपोर्ट क्षेत्र में भी -3.6°C रिकॉर्ड किया गया.

जम्मू संभाग में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में बड़ा तापमान अंतर

जम्मू शहर में 10°C, जबकि कटरा और कठुआ में 9.2°C तापमान दर्ज हुआ. दूसरी ओर, ऊंचे इलाकों में स्थिति अधिक सर्द रही. बनिहाल में "तापमान -1.2°C तो भद्रवाह में 0.5°C और राजौरी में तापमान 3.3°C डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

लद्दाख में कड़ाके की ठंड जारी

लद्दाख में भी शीतलहर चरम पर है. लेह में -8.2°C तो करगिल में -8.6°C वही द्रास में तापमान -10.3°C और न्योमा में -11.8°C रहा. ऐसे में लद्दाख में पर्यटकों की आवाजाही कम हो गई है.



मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना जताई है. रात का तापमान लगातार शून्य से नीचे बना रह सकता है. 2 और 3 दिसंबर को हल्के बादल छाने से मामूली राहत मिल सकती है, हालांकि ठंड का असर बरकरार रहने की ही उम्मीद है. कश्मीर में तापमान में यह गिरावट 21 दिसंबर से शुरू होने वाले 40 दिन के कड़ाके की सर्दी वाले ‘चिल्ले कलां' के करीब आने का संकेत है.

